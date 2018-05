Cautiva Yuridia con su 'Desierto'

Cerca de seis mil espectadores fronterizos hicieron catarsis a través de las letras de despecho, dolor y amor, y de la fuerza interpretativa de Yuridia, quien recorrió junto a su público un mar de emociones durante el concierto que realizó en la ciudad por su ‘Desierto Tour’.El estadio Jaime Canales Lira fue el recinto que albergó los más de 20 éxitos con los que la cantante hizo una conexión en la frontera, pues durante el espectáculo no hubo canción en la que los presentes no se entregaran y cantaran a todo pulmón.Acompañada por un juego de luces, una pantalla gigante, siete músicos y cinco bailarines, la originaria de Hermosillo, Sonora, ofreció más que sólo ‘La voz de un ángel’, ya que sorprendió a sus fanáticos con cinco cambios de vestuario e incontables pasos de baile.‘Llévame ya’, ‘Ahora entendí’, ‘En su lugar’, ‘¿Qué nos pasó?’, ‘Irremediable’, ‘Como yo nadie te ha amado’ y ‘Noche de copas’, formaron parte de la primera mitad del espectáculo de la exacadémica que contó con la completa complicidad de su público.“Ciudad Juárez están cantando hermoso esta noche. Vamos a hacer que la ciudad pareza una galaxia”, dijo la cantante antes de hacer que el estadio se iluminara con las luces de los celulares de los asistentes para interpretar ‘Si me quieres ver llorar’.Tras esta pieza y durante unos segundos llenos de euforia, bastó con que Yuridia dijera: “Ahora voy a cantar la canción de mi vida”, para que la nostalgia se apoderara del lugar, pues cantó la pieza más emblemática de su carrera: ‘Ángel’.En su último cambio de vestuario y luciendo un vaporoso vestido rojo, la cantante interpretó un popurrí con temas como ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Maldita primavera’, pero el clímax llegó con ‘Ya te olvidé’, siendo esta la penúltima pieza del concierto que inició a las 10:30 de la noche.Manteniendo la energía que derrochó durante toda la noche y respondiendo a la petición de su público, la intérprete sumó ‘Amigos no por favor’ a su concierto para despedirse así del recorrido musical que tocó cada una de las etapas de sus trece años de trayectoria artística.

