Serie de Luismi, la tiene sin cuidado

Ciudad de México.- Sea mentira o verdad, lo que se cuente de su relación con ‘El Sol’ en ‘Luis Miguel, La Serie’ tiene sin cuidado a Issabela Camil."No me importa, yo sé lo que viví, sé lo que pasé, lo que quieran borrar o poner no me importa. No veo la serie", dijo el viernes la actriz, en la ceremonia de reconocimiento a su trayectoria en la obra æEl Test’.Camil aseguró haber conocido a Marcela Basteri, madre del cantante, pero evitó especular sobre su paradero."Yo me quiero alejar de este tema. Mi papá seguramente fue entrevistado para esta serie, mi mamá no me dijo nada, sé que a mi papá sí lo contactaron", admitió."Si alguien quiere contar algo de mi vida es cuestión de cada quien, pero por mi parte yo no digo nada; si salió, si lo quieren escribir, lo que sea, no tiene que ver conmigo, no trasciende o cambia lo que viví".Camil prefiere mantenerse al margen por respeto a su familia."Yo ya lo viví y no hay nada más poderoso que eso".Por su parte, el actor Sergio Mayer agradeció la discreción de su esposa."Es parte de su historia, parte de su vida, ella era adolescente, no creo que tenga ningún problema, no tiene por qué afectar (lo que se cuente)", consideró Mayer."Ella ha sido una dama, ha sido muy reservada y muy respetuosa con ese tema".El actor contó que conoció a Luis Miguel por Yuri."No conviví con Luis Miguel, lo conocí porque yo tenía una muy buena relación con Yuri, salimos juntos en algún momento y por ella lo llegué a conocer. A Issabela la conocí mucho después", recordó.