Niega de nuevo acusaciones de acoso

Los Angeles.- Morgan Freeman, quien ha sido acusado por ocho mujeres de comportamientos abusivos o inapropiados, reiteró este sábado sus disculpas y aseguró que no agredió a ninguna mujer."Pedí perdón este jueves y continuaré pidiendo perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente", señaló el artista en un comunicado divulgado por medios estadounidenses, señaló la agencia EFE."Pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa", añadió.El ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto por ‘Golpes del Destino’ (2004) dijo que está devastado porque sus 80 años de vida estén en riesgo de quedar desvirtuados por este asunto."Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados", opinó.La cadena CNN publicó este jueves un reportaje detallando las acusaciones de ocho mujeres pertenecientes a la industria del cine en contra de Freeman.Entre los casos citados por CNN está el de una joven asistente de producción que comenzó a trabajar en el verano de 2015 en el plató de la comedia ‘Un Golpe Con Estilo’, una cinta protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, y según la cual lo que creía el trabajo de sus sueños derivó en meses de acoso por parte del actor.En su testimonio acusa al intérprete de tocamientos indeseados y comentarios diarios sobre su figura y u vestimenta. En una de esas situaciones, Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior.Arkin le pidió que parara y Freeman se sorprendió, sin saber cómo reaccionar, según el relato de la mujer.Lo ocurrido llevó a la joven a abandonar la industria del cine."Eran comentarios constantes sobre mi aspecto", señaló.Otra mujer sostiene que Freeman la acosó a ella y a su asistente en el set de la cinta ‘Los Ilusionistas: Nada es lo Que Parece’ (2013) al hacer numerosos comentarios sobre su cuerpo.

