La victoria de una es la victoria de todas: McGowan sobre Weinstein

Nueva York— Fue una de las primeras acusadoras de Harvey Weinstein, y pensó que el magnate nunca enfrentaría a la justicia en una corte.Ahora, la actriz Rose McGowan, quien ha acusado a Weinstein de violarla hace 20 años, está satisfecha pero "aún en shock" ante su entrega de hoy en una corte de Manhattan por cargos de violación. Dice que reza para que los cargos se mantengan."Todavía tengo esperanzas muy comedidas", dijo McGowan a The Associated Press en una entrevista el jueves por la noche. "El sistema de justicia ha sido algo muy esquivo. Espero que en este caso, funcione. Porque todo es verdad. Nada de esto fue consensual".Weinstein, quien ha negado cualquier alegato de sexo no consensual, fue acusado formalmente el viernes por la mañana de violación y otros cargos derivados de sus encuentros con dos de las muchas mujeres que lo han denunciado. Es el primer caso criminal en su contra desde las revelaciones sobre su comportamiento salieron a la luz en octubre y desataron el "ajuste de cuentas" cultural que se convirtió en el movimiento #MeToo."Te atrapamos, Harvey Weinstein, te atrapamos", McGowan tuiteó el viernes por la mañana."Espero que esto les dé esperanza a víctimas y sobrevivientes en todas partes, que estamos un paso más cerca de la justicia. Porque una victoria es una victoria para todas nosotras", dijo la actriz el jueves por la noche. "Esto muestra que se puede lograr".Después de hablar y escribir sobre el caso por tanto tiempo, incluso en su reciente libro de memorias "Brave", McGowan, de 44 años, dijo que para ella fue una enorme sorpresa recibir finalmente la noticia del caso legal."Aún no salgo del shock", dijo. "Esta es una persona que ha sido mi némesis por 20 años".Aparte de la satisfacción inmediata de ver a Weinstein enfrentar la justicia, McGowan dijo que cree firmemente que la historia del productor, y el terremoto cultural que ocasionó, tendrán un impacto profundo y duradero en cómo la sociedad trata a abusadores poderosos que se involucran con la violencia sexual."No podemos ir para atrás", dijo. "El genio no puede volver a meterse en la lámpara. Esta es la primera vez en la historia escrita que a las mujeres les creen - con resistencia, pero aun así".Igualmente importante, dijo McGowan, es que el movimiento MeToo ayudará a mujeres que no son estrellas de cine ricas y famosas, como muchas acusadoras de Weinstein, sino mujeres que no tienen una voz. "Si me lo hacen a mí y a otras personas que son muy conocidas, ¿qué sucede con aquellas que no lo son?", señaló.En cuanto a qué espera ver de aquí a cinco o diez años, McGowan dijo que "siempre va haber depredadores sociales. Y sociópatas. Pero los que para mí son más culpables son los que mantuvieron todo en silencio y lo encubrieron todo. Esos son los que deben cambiar su comportamiento. Ellos saben quiénes son. Creo que de aquí a cinco años, muchas de estas malas hierbas se sacarán"."La conversación seguirá haciéndose más profunda", dijo. "Continuará. Porque necesitamos tener una conversación sobre la verdad. Y ... las víctimas dicen la verdad, no importa cuánto tiempo tome o cuán difícil sea decir la verdad, o si la has estado diciendo por 20 años y nadie se preocupó por escuchar".¿Acudirá a la corte si Weinstein va a juicio?"Sí", dijo soltando una carcajada. "Sí lo haré".