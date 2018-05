Sabor a México

Los sabores, aromas y colores de la cocina mexicana, latinoamericana y sobre todo, fronteriza, estarán más presentes que nunca en la novena temporada de la competencia ‘MasterChef’ gracias al juez Aarón Sánchez, un orgulloso paseño.“Espero poder esparcir mi cultura a aquellos que no están familiarizados con la cocina mexicana y latina, así como honrar mi legado al empoderar a los latinos para que continúen cocinando y se conviertan en líderes culinarios”, dijo el aclamado chef y personalidad de televisión, vía telefónica, a El Diario de Juárez.De la misma forma el también autor de libros de cocina mencionó que nunca olvidará sus raíces ni de dónde viene, pues fue en la frontera que surgió su amor por el arte culinario.El nacimiento de su pasión se remonta a la década de los setenta, cuando su madre Zarela Martínez, originaria de Agua Prieta, Sonora, comenzó a perseguir sus sueños de tener su propio restaurante y publicar libros de cocina.Fue por esta razón que Zarela llegó a El Paso, sin imaginar que ahí conocería a Adolfo Sánchez, un maestro de la Jefferson High School que se convirtió en su esposo y en el padre de Aarón, quien nació en febrero de 1976 y se crió en el centro de la ciudad.“Fue un movimiento muy audaz y valiente por parte de mi mamá. Siempre la he admirado por tomar ese gran salto de fe para perseguir sus sueños”, comentó.Teniendo como ejemplo a su madre, Aarón aprendió del ofició que ella desempeñaba en servicios de catering y restaurantes, donde preparaba platillos tradicionales mexicanos.“La recuerdo a ella enseñándome como hacer recetas regionales y combinaciones de especies y carnes que ella ponía en varios platillos”, mencionó.Debido a la inspiración que Zarela provocó en Aarón nació en él el amor por la cocina, y aún cuando dejó de vivir en la frontera a los ocho años, en 1984, para mudarse a Nueva York con su madre, el chef procura visitar El Paso cada año.En Nueva York su madre se estableció como una pionera de la comida tradicional mexicana y Aarón siguió fielmente sus pasos.A los 16 años Sánchez se fue a Nueva Orleans para pasar el verano trabajando con el chef Paul Prudhomme, quien también fue mentor de su madre; a los 18 se graduó de la Dwight School, convirtiéndose en sought-afer chef en distintos restaurantes y creando poco a poco su propio estilo.Esto lo llevó por una travesía culinaria de la que surgió el restaurante Johnny Sánchez en Baltimore, Maryland, en agosto 2014. Después, en octubre del mismo año, y junto a su socio John Besh, abrió una segunda sucursal en Nueva Orleans, donde reside actualmente.Tras el éxito que obtuvo su restaurante y las publicaciones que realizó en 2003 y 2011, ‘La Comida del Barrio’ y ‘Simple Food, Big Flavor: Unforgettable Mexican-Inspired Recipes from My Kitchen to Yours’, respectivamente, Aarón se convirtió en una celebridad televisiva.Él ha participado en programas como: ‘Iron Chef America’, ‘The Next Iron Chef’ y ‘Chopped’; y más recientemente, durante el año pasado, se desempeñó como juez de ‘MasterChef Junior’ y ‘MasterChef’, en la quinta y octava temporada, respectivamente.En ‘MasterChef’ fue parte del jurado junto a Gordon Ramsay y Christina Tosi, y para esta nueva temporada que estrena el miércoles 30 de mayo por FOX, volverá a compartir el estrado con Ramsay y se les unirá Joe Bastianich.“Es muy inspirador trabajar con Gordon, el opera con mucha integridad y tiene la mejor ética de trabajo que he encontrado. Es un hombre de familia y es increíblemente amable con todos los que los rodean, es un honor ser su colega”, compartió.Ocupación: Chef y autor de libros culinariosEdad: 42 añosFecha y lugar de nacimiento: 12 de febrero de 1976 en El Paso, TexasLugar de residencia: Nueva OrleansTemporada 9Estrena miércoles 30 de mayoCanena FOX (14.1)

