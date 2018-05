Ponen el ritmo fronterizo

La frontera Juárez-El Paso brillará con la presencia del grupo Dulce Mal en la octava edición del Neon Desert Music Festival 2018.El grupo nacido hace dos años en El Paso, inaugura hoy la primera de dos jornadas del festival con su contagioso ritmo de reggae, cumbia, ska y Bossa Nova.Helen Vargas, vocalista de Dulce Mal, se declara feliz de ser invitados por primera vez a este festival, donde serán los primeros en tocar a las 3:15 de la tarde y en uno de los escenarios principales (Paso del Norte Stage). En el mismo templete, se presentarán este mismo día Malaa, Lil Wayne y Martin Garrix.“Es nuestra primera vez en este festival, y estamos muy emocionados porque estaremos en uno de los escenarios principales, donde tocaremos ¡por 45 minutos!, es algo muy grande y especial para nosotros”, dice la vocalista.Antes de su participación en este festival que se distingue por su oferta musical de fama internacional y por apoyar al talento artístico fronterizo, Dulce Mal estuvo el pasado 5 de mayo en el Festival Sin Fronteras, donde alternaron con grupos como Porter, Reyno, Camilo Séptimo, Hello Seahorse!, Siddhartha, y Rey Pila.En tan solo dos años de trayectoria, han abierto conciertos para Jarabe de Palo, Little Jesus, Enjambre y Gondwana.Su sonido y carisma en escena ha ido en franca evolución, por lo que han tocado en escenarios de Ciudad Juárez, El Paso, Dallas, Houston y Colorado.Primer EP en julioHelen Vargas (voz) y Gabriel Silva (guitarra y voz) empezaron como en un juego, haciendo un dueto informal de guitarra y voz.El 30 de enero de 2016 debutaron en una sesión de micrófono abierto efectuada en un bar de El Paso.Cuando el proyecto empezó a consolidarse y les llegaron más ofertas para presentarse en otros lugares de El Paso y Juárez, llegaron al grupo Abraham Álvarez (bajo), y Allan Cisneros (batería).“El nombre Dulce Mal lo elegimos así porque de alguna manera queríamos algo que representara las dos personalidades tan diferentes que tenemos Gabriel y yo. Por un lado, la calma y la tranquilidad de Gabriel, y por otro lado, mi carácter fuerte, y no tiene nada qué ver con la canción del grupo The Chamanas”, aclara Helen.Los diferentes ritmos que incorpora Dulce Mal en su propuesta obedecen a sus gustos personales, y a la integración de los sonidos e influencias que imperan en la frontera.Helen anunció por último que a finales de julio lanzarán su primer EP (extended play) con seis temas inéditos. El primer sencillo lanzado fue ‘Géminis’, mismo que tocarán esta tarde en el Neon Desert Music y en su aparición el próximo 1 de junio a las 6:00 de la tarde en el programa Alfresco Fridays, en la explanada del Centro de Convenciones de El Paso.Hoy en Neon Desert Music Festival 2018A partir de las 3:15 de la tarde en el escenario Paso del Norte Stage26 y 27 de mayoAcceso por Cleveland Square Park en El PasoIngreso por 500 North Oregon StreetPuertas abren desde las 3:00 p.m.Evento para todas las edadesBoletos: 59.50 a 550 dólaresAdmisión general por día: 79 dólaresAdmisión general por los dos días: 119 dólaresJ&K VIP por dos días: 275 dólaresJ&K VIP Platinum por dos días: 550 dólaresDisponibles a través de la página www.neondesertmusicfestival.comEn Happy House en interior de Cielo Vista MallEn Headstand, ubicada en 4409 Dyer StreetMayor información y actualizaciones a través de la página: www.neondesertmusicfestival.com

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.