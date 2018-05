Ciudad de México.- A paso lento, pero firme, la actriz Eva Cedeño ha ido cosechando grandes éxitos.Su sueño de ser actriz comenzó desde pequeña, sin embargo, éste no habría podido ser posible sin tener dos grandes mujeres que la inspiraron: las actrices Gabriela Spanic y María Félix.“De chica, me acuerdo que veía la telenovela ‘La Usurpadora’, con Gaby Spanic. Decía: Yo quiero ser ella, la mala, así como ella”.“La primera vez que me atreví a ser alguien más fue cuando me enamoré de esto y le tomé un respeto tremendo y hasta la fecha no he parado”, afirmó la sonorense en entrevista.Tras haber egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Cedeño comenzó a aparecer en televisión con papeles pequeños, pero significativos.La lucha constante la llevó al ofrecimiento de un personaje que, sin saberlo, cambiaría su carrera; interpretar a Leticia Jara en la serie de ‘Por Amar Sin Ley’, de José Alberto ‘El Güero’ Castro, que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas.“Lo más difícil de este papel son, justamente, las transiciones, porque justo es una montaña rusa de emociones.“Este personaje, personalmente, me enseñó a no juzgar, a tener el empuje y lo impulsiva que puede ser Leticia. Aprendí a ser sensual y explotar la capacidad de seducción que puedo tener”, expresó.La actriz de 28 años aseguró que ya se está preparando para la segunda temporada de este proyecto, en el que participan David Zepeda, Ana Brenda Contreras y Julián Gil, entre otros.Y adelantó que, debido a la admiración que le tenía a ‘La Doña’, no descarta audicionar para conseguir el protagónico de la bioserie de Félix, que está desarrollando Carmen Armendáriz para Televisa.“Interpretarla en la serie sería un honor y un reto increíble, porque no es lo mismo contar una historia que venga de la imaginación que una que realmente existió.“A María Félix la llegué a tomar como inspiración, verla en el cine mexicano, que era una mujer fuerte, valiente, que no le importaba lo que decían de ella, era lo que hacía que yo la admirara”, sostuvo.El final de la primera temporada de ‘Por Amar Sin Ley’ será el domingo 17 de junio.