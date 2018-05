La historia del perro de Meghan Markle te conmoverá

No cabe duda que el príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado un enlace histórico que ha roto con todos los convencionalismos de los matrimonios reales, su unión rompe con varios cánones establecidos, incluido el de su mascota.Y es que el perro de los ahora Duques de Sussex no es un corgi, raza de perros preferida por la reina Isabel II, sino es un adorable beagle que fue rescatado en un bosque de Kentucky y estuvo cerca de ser sacrificado en 2015.El encuentro entre Guy y Meghan sucedió cuando ella vivía en Toronto mientras grababa la serie de 'Suits' y buscaba compañía para su otro perro Bogart, un pastor alemán. Sus largas orejas marrones, ojos grandes y su pequeño cuerpo redondo cautivaron a la ahora esposa de Harry.De hecho, Guy hizo apariciones frecuentes en las redes sociales de la estrella estadounidense.“Le habíamos mostrado otro perro a Meghan que pensamos que podía hacer un buen equipo, pero ella vio a Guy e inmediatamente quiso llevárselo a casa", contó la directora de la asociación rescatista, Dolores Doherty, encargada de organizar la cadena humana de conductores voluntarios para llevarlo a Canadá para su adopción.Guy fue el único compañero que viajó a Londres junto a su dueña para instalarse en uno de los palacios reales, desafortunadamente Bogart por su edad no pudo hacer el viaje y se quedó con amigos de Meghan en Toronto.Como no podía ser de otra forma, el día de la tan esperada boda real un beagle fue visto en el asiento trasero del Range Rover, en el que viajaba la reina Isabel II en ruta hacia el Castillo de Windsor para ser parte del enlace entre Meghan y el príncipe Harry.Mientras la reina Isabel II llora la pérdida de su último corgi, Willow, de 14 años, estamos seguros que podrá recurrir a la mascota de la pareja de recién casados, quien la llenará de cariño.Como toda historia de cuento, la vida de Guy no fue fácil al principio pero ahora es uno de los perros más afortunados del mundo al ser oficialmente parte a la familia real británica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.