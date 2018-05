Tunden a 'Gomita' por abaratar el 'empoderamiento de la mujer'

‘Gomita’ es una de las mujeres más controversiales de la farándula mexicana. Su intrépida personalidad, los cambios radicales que ha hecho en su cuerpo y los rumores sobre el incesto con su hermano ‘Lapizito’ la han convertido en el centro de atención de los medios.En su cuenta de Instagram ‘Gomita’ suele compartir los pormenores de su vida, como los proyectos en los que participa, las cosas que hace en su tiempo libre, sus viajes y alguna fotografía en la que muestra ‘de más’ para consentir a sus seguidores.Aunque este tipo de fotografías no siempre causan el efecto que ‘Gomita’ espera, siempre se mantiene optimista y muestra su ‘mejor perfil’.En esta ocasión, una imagen causó polémica entre sus seguidores, sorprendentemente no por el aspecto de ‘Gomita’, sino por la descripción que escribió. La frase que ‘Gomita’ usó fue la siguiente: ‘Hello Celaya #Empoderada’, de acuerdo con lo publicado por diversos portales.A causa de esta descripción, se desató una ola de comentarios que acusaron a la payasita de utilizar mal el término ‘empoderada’, pues consideraron que lo malentendió. Aquí te mostramos algunos de ellos:‘Te crees tan wow pero eres tan miaw, bájate de tu nube de ego, tú no eres nadie’, ‘¿Empoderada? habría que preguntar a que se refiere @gomita_oficial porque no solamente pone: ‘aquí enseñando, porque es lo único que se hacer’ y ya se deja de ‘empoderada’¡¡ridícula!!’; ‘Empoderada?? . Jajajajajajajaja.. Ya enserio!!!? Buena esa payasita. Jajajajaj. Si haces reir. Jajajajajajaa!!!’ [sic].Por otra parte, la fotografía recibió también un gran número de ‘Me gusta’, pues a pesar de sus detractores, ‘Gomita’ también tiene fanáticos.

