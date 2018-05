Ciudad de México.- Con 47 años de carrera, Cepillín ya piensa en el retiro.“Tres años más, a los 50. Me pongo límite, por lo físico. A lo mejor voy a ir nada más detrás de mis hijos a coachearlos para seguir dentro del rollo”.“Pero físicamente, ya tengo 72 años de edad. Tendría 75 y creo que ya no voy a poder brincotear como brincoteo todavía”, revela Ricardo González, intérprete del personaje.El también presentador y cantante, oriundo de Monterrey, acepta que se la pasa bien ‘paike’ en la tercera edad. Lleva con felicidad el ser una estrella y que no haya día en que no le pidan una selfie.“Después de 47 años de hacer lo que hago, la gente te dice leyenda, ícono, parte de la historia, que gracias por existir. No es que te la creas. A lo mejor yo me he ganado la admiración y respeto, por ser persona grande. La gente me respeta aparte de que me quiere. Es bien paike”.A su parecer, la profesión de los payasos aún tiene mucho que dar, por más que el tiempo pase.“No está más difícil la cosa para los payasos que empiezan, los niños están deseosos de personajes. ¡Quieren hasta al Deadpool, que es muy grueso! Hay niñas que aman a Masha y el Oso, una caricatura.“Hay muchos personajes, pero no tantos como merece el niño. El payaso siempre va a existir”, dice el intérprete de ‘El Bosque de la China’ y ‘Tomás’.Cepillín admite que jamás ha carecido de humor por una simple razón: es mexicano, y eso se trae en la sangre.“Yo me río de muchas cosas: de la vida, de la muerte, de la gente. Me divierte mucho ver a la gente reírse. La gente no lo sabe. Lo disfruto mucho. Lo único que no acepto mucho es la grosería. La grosería es mala”.