'Solo', enamorado y aventurero

Ciudad de México— En una galaxia recóndita, un joven Han Solo se muestra vulnerable, enamorado y aventurero.El famoso forajido y contrabandista, conocedor de naves espaciales e infractor de las leyes de los malvados, aterriza hoy a la media noche en las pantallas cinematográficas de todo el mundo con ‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’, encarnado no por quien lo hiciera popular, Harrison Ford, sino por el actor Alden Ehrenreich.“Hay tantas referencias al filme original que el público podrá ver. Han conoce a Chewie por primera vez. Y también su primer encuentro con Lando Calrissian.“Obtiene un arma muy importante. Y toda la gente con la que Han se encuentra y conecta, los giros de esas relaciones, eso tiene que ver con lo que se convierte en Han. Es algo muy emocionante”, compartió Ehrenreich acerca de la película dirigida por Ron Howard.Esta entrega de la saga muestra cómo Han conoce a su incondicional Chewbacca y está situada antes de que conociera a Luke Skywalker y Obi Wan Kenobi.En el elenco intervienen Woody Harrelson (Beckett), Emilia Clarke (Qi'ra), Donald Glover (Lando Calrissian), Thandie Newton (Val), Phoebe Waller-Bridge (L3-37) y Paul Bettany (Dryden Vos).La historia comienza cuando el protagonista, quien es obligado a pagar una deuda, trata de huir de Corellia junto con su interés romántico, Qi’ra, pero no todo sale como lo esperan.El aventurero se promete a sí mismo volver para consolidar su amor, pero el destino le cambia la jugada cuando se ve envuelto en diversos compromisos con una banda de guerreros y trata de hacerse de créditos y de coaxium, el preciado material que le valdría riqueza.Retratado como un hombre que desea recuperar su libertad, confiado en su espíritu aventurero y que busca tomar las decisiones acertadas, al desertor le motiva principalmente el personaje que interpreta Clarke.“Me sentí confiada de ocupar un espacio que representa a una mujer poderosa. Creo que ese papel se cumplió.“Debido a la reinvención de la franquicia, sabía que el espacio de Qi’ra sería más que el de un objeto sentimental, la novia o el de un pequeño personaje femenino”, admitió en videoconferencia la actriz de ‘Game of Thrones’.Con guion de Lawrence y Jonathan Kasdan, Han Solo... luce escenas de acción, momentos simpáticos y situaciones dramáticas que convencieron al elenco de que sería un éxito en taquilla y con la fanaticada.Estimaciones de la industria hollywoodense adelantaron ayer que la cinta estrenará con entre 120 y 150 millones de dólares en la taquilla de EU.Al comprometerse con Beckett, Lando y otros elementos clave de su nuevo clan, Han Solo tratará de salir victorioso de una deuda de honor que establece con Dryden Vos. Si no lo logra, su futuro será incierto y perturbador.

