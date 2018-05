Meghan ya no es la misma

Ciudad de México.- Ser parte de la realeza puede ser un gran sueño para algunos, incluso podría ser para Meghan Markle, la nueva duquesa de Sussex, sin embargo, ¿cuáles son algunas de las cosas que la exactriz ya no podrá hacer ahora que es parte de la realeza? Aquí te lo contamos.Sin profesiónMarkle tuvo que abandonar su carrera como actriz debido a que ahora se concentrará en las acciones reales que el príncipe Enrique tenga en su agenda, así como la suya propia.Según su nuevo perfil en el sitio web oficial de la familia real, la duquesa de Sussex se declara una mujer orgullosa y feminista, y se centrará en apoyar acciones de empoderamiento de las mujeres y el bien de los niños.Adiós a los antojitos nocturnosDe acuerdo con el protocolo real, nadie puede ingerir ningún alimento después de que la reina acabe de cenar.Así que los antojitos que surjan en la medianoche no podrán ser saciados.Pulcritud ante todoLos que pertenecen a la realeza deben mantenerse aseados en todo momento, por ello deben cortarse el cabello de manera seguida con el fin de no lucir desaliñados mientras ejercen sus actividades reales.Bye moda y escotesSi Meghan es de las que amaba combinar su ropa con el esmalte de sus uñas, esto tendrá que cambiar ya que ahora su ropa será más elegante, sin enseñar mucho la pierna y el barniz de uñas se convertirá en tonos rosas o brillo únicamente, esto debido a que no están permitidos los colores exuberantes.Los escotes en la realeza tampoco están permitidos, así que se tendrá que conformar Markle con usar blusas, cómodas, pero sin enseñar de más.Cero muestras de amorPara los miembros de la realeza está prohibido tener contacto físico excesivo o mostrar afecto por su pareja en público, ni siquiera se ve bien que se den la mano.Los duques de Sussex, durante su noviazgo, se caracterizaron por ir tomados de la mano desde su primera aparición pública, e incluso se les ha visto caminando abrazados infinidad de veces, algo que, a partir de ahora, tendrán que evitar.¡Prohibidas las selfies!Actualmente están de moda las selfies, sin embargo, no para los que pertenecen a este grupo de la monarquía, así que Markle tendrá que decirle adiós a sus selfies ya que si no se podría meter en un problemón con la reina.Fuera mariscos y carnes rarasNi mariscos, ni comidas de carnes raras o pesadas podrá consumir la nueva duquesa, ya que, para evitar problemas tanto gastrointestinales como un posible atentado en su contra, estas comidas están prohibidas.¿Insomnio?Otra de las cosas de las que tendrá que privarse Markle es dormir... ¡antes que la reina!, aunque no es una obligación dormirse después de ella, está considerado de mal gusto que uno se vaya a la cama antes que su alteza real.Adiós políticaLo que tampoco estará permitido para la exactriz es pronunciarse por ningún partido político ni votar. Bueno... se libró de tomar esta difícil decisión.Toda una damaMientras la nueva duquesa tome asiento, la regla es que no debe cruzar las piernas, únicamente puede cruzar los tobillos o mantener juntas las piernas.La razón es que esto puede ocasionar una molestia en la reina ya que se considera como un momento vulnerable para algún ataque o foto no muy esperada.Cuando salga o suba a algún vehículo, también tendrá que tener cuidado de perfeccionar la técnica para que en ningún momento su entrepierna quede expuesta.