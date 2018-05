Embajador del jazz chihuahuense

Por más de siete décadas una parte de Ciudad Juárez y Chihuahua ha sido compartida con el mundo a través de la música y voz de Fortino ‘Tino’ Contreras, el baterista de jazz más célebre de México.Reconocido internacionalmente por ser también un destacado compositor, trompetista y pianista, Tino Contreras es hoy una leyenda del género por su característica fusión de música original y ritmos tradicionales.Por ejemplo, la ‘Sinfonía Tarahumara’ de 1984 es una de las piezas que evidencia el estilo fronterizo y chihuahuense del músico, quien en abril cumplió 94 años de haber nacido en el ‘estado grande’.Fortino, proveniente de una familia de músicos, se inició en el arte a los 8 años. Su padre Miguel Contreras, originario de Durango, tocaba batería y violín y su madre Leandra González, originaria de Chihuahua, cantaba zarzuelas.Después, a los 17 años, formó en su natal Chihuahua la orquesta ‘Los Cadetes del Swing’ junto a tres de sus seis hermanos, siendo uno de ellos su hermano mayor, Efrén, quien tocaba los saxofones tenor y alto y dirigía a la agrupación.“Mi familia y yo nos venimos a Ciudad Juárez a inicios de la década de los 40, aquí comencé mi carrera profesional con mi propia orquesta, ‘La Orquesta de la Juventud’”, platica Contreras a El Diario de Juárez.Fue entonces, a sus 19 años y antes de grabar discos en países como Francia, España, Alemania, Turquía, Grecia, Argentina, Brasil y Estados Unidos, cuando Tino introdujo su música en la frontera a través de los programas de la estación de radio XEJ.“En esa radiodifusora entrábamos juntos Germán Valdés ‘Tin Tan’ y yo con la orquesta, luego trabajé en los casinos”, comenta.Aunado a su trabajo como músico, Contreras fue dueño de dos sastrerías en la colonia Chaveña hasta que a finales de la década de los cuarenta le ofrecieron trabajar con “la cuarta mejor orquesta del mundo”.“De repente me salió un contrato para irme a la Ciudad de México y me fui”, dice aún con entusiasmo, pues la invitación era para formar parte de las Caravanas Artísticas del empresario Paco Miller.Durante estas caravanas Tino se desempeñó como baterista y tocó en compañía de artistas de la época, entre ellos María Victoria, Pedro Infante, ‘La Panchita’ y ‘Tin Tan’.Fue entonces que se catapultó su carrera artística, llevándolo a ser miembro de la Orquesta de Luis Alcaraz, misma con la que salió por primera vez del país para visitar Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.Así mismo, llegó a alternar con orquestas como la de Pablo Beltrán Ruiz, Juan García Esquivel e Ismael Díaz y participó en la cinematografía de la Época de Oro del cine nacional, tanto como ejecutante de batería, como compositor.“Tengo 78 años viviendo por y para la música”, asegura Tino, quien sin amencionar que es un destacado exponente del jazz mexicano y que tiene en su haber 53 álbumes, siendo el más reciente el que estrenó el año pasado: ‘Tino Contreras & Javier Bátiz Live Session’, es un orgullo del estado.Aunque radica en la Ciudad de México desde hace más de seis décadas, él afirma que sus ciudades favoritas son Ciudad Juárez y Chihuahua; y aunque ha estrenado producciones musicales en el Palacio de Bellas Artes, para él no existe nada mejor que tocar en su tierra.“El viernes presenté un concierto en el Teatro de los Héroes en Chihuahua y fue muy lindo porque, bueno, he tenido un montón de presentaciones por todos lados del mundo, pero tocar en tu ciudad natal no se compara con nada”, expresa.Después de no haberse presentado durante tres años en Chihuahua, Contreras recibió un homenaje y fue acompañado en el escenario por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH) y por el Coro Académico de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).Debido a este concierto es que él también arribó a Ciudad Juárez, donde radican sus hermanos y sobrinos, y donde estuvo más recientemente, ya que en agosto del año pasado presentó un concierto en el Centro Cívico S-Mart.Músico, compositor y cantanteNombre: Fortino Contreras GonzálezEdad: 94 añosNació en Chihuahua, Chihuahua, el 3 de abril de 1924Instrumentos: Batería, trompeta y pianoInició su carrera artística hace 78 añosSu padre, Miguel Contreras, era originario de Durango y tocaba batería y violínSu madre, Leandra González, era originaria de Chihuahua y cantaba zarzuelasLlegó a Ciudad Juárez aproximadamente en 1943, a sus 19 añosTiene 53 materiales discográficosEn octubre del año pasado el Gobierno del Estado de Chihuahua le otorgó el premio Gawí Tónara, que en lengua rarámuri significa: Pilares del Mundo, como un homenaje por su trayectoria musical

