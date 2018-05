Tienen duques a México en la mira

Ciudad de México— Los recién casados, Meghan Markle y el príncipe Enrique, duques de Sussex, tienen a México en la mira, informó ayer ‘Entertainment Tonight’.Katie Nicholl, experta en la familia real, informó al portal que la pareja planea viajar al país para visitar a Thomas Markle, el padre de ella y quien no pudo asistir al enlace por problemas de salud.“Me enteré de que una de las cosas que quieren hacer tan pronto sea posible es visitar a Thomas Markle, quien se recupera de una operación de corazón.“No sabemos cuándo podría suceder este viaje. Escucho de personas allegadas a Meghan y Enrique que están muy interesados en hacerlo”, expresó Nicholl a ‘ET’.Añadió que para el príncipe es muy importante conocer al padre de su ahora esposa.Thomas, quien trabajó como director de iluminación en series como Married... With Children y General Hospital, reside en Rosarito, Baja California.Los padres de la duquesa están divorciados. Enrique ya conoció a la madre de su prometida, Doria Ragland, maestra de yoga en Los Angeles y a quien describió como asombrosa, pero aún no conoce a su padre.Ayer Meghan acudió a su primer acto oficial como parte de la familia real británica a un homenaje a Carlos, príncipe de Gales (su suegro), por su labor en organizaciones benéficas, que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham, en el marco de las celebraciones de su 70 cumpleaños.Carlos, el heredero al trono británico, cumplirá siete décadas el 14 de noviembre y, para conmemorar esa fecha, la familia real británica ha organizado diversos festejos.Más de 6 mil personas de organizaciones benéficas apoyadas por Carlos y su esposa, la duquesa Camila de Cornualles, se dieron cita en este evento.Ésta es la primera ocasión en la que el príncipe Enrique, de 33 años, y su esposa Meghan, de 36, acuden a un acto oficial como duques de Sussex, título que les concedió poco antes de su enlace la reina Isabel II.

