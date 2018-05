Es una villana camaleónica

Toronto— De haberse consagrado en dramas, Jessica Chastain brinca al mundo de los superhéroes, y vaya que le entusiasma su personaje, Smith, en ‘X-Men: Dark Phoenix’.“Me encanta la idea de crear expectativa alrededor de mi personaje, del cual no quiero hablar a fondo porque el factor sorpresa nunca deja de ser esencial para una película.“Cuando conversé con (el productor y director) Simon Kinberg, me encontré con una propuesta de un personaje femenino muy bien representado, sin clichés, que empodera a la mujer y es algo que no solía ver en historias de cómics, por eso me gustó”, señala Chastain en entrevista.La actriz de ‘Apuesta Maestra’, ‘Interestelar’ y ‘El Árbol de la Vida’ personificará a una villana no humana, pero cuya identidad se mantendrá en secreto hasta que se estrene el filme en el verano del próximo año.Coestelarizará el largometraje junto con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y James McAvoy, entre otros.“Acepto que me entusiasma el clamor que se genera, más entre los fans, y sinceramente espero que a ellos les guste tanto como a mí... el reparto será fabuloso y yo solo puedo decir ¡ya quiero que se estrene!”.Chastain, quien fue postulada al Oscar por sus trabajos en ‘Vidas Cruzadas’ y ‘Las Horas Más Oscuras’, afirmó que cada vez más se siente atraída por filmes donde las mujeres pueden desarrollarse sin necesidad de una contraparte masculina.“Adoro la oportunidad de ver películas en las que un filme tiene como eje central a un personaje femenino. No siempre ha sido así, y aprecio que existan directores que arriesguen y no se vayan con situaciones preestablecidas.“’Apuesta Maestra’ es un ejemplo de que historias con personajes femeninos poderosos, de los que puede o no, gustarnos su desempeño, pero son los que tienen el peso, y lo aprecio”, apunta.La neoyorquina de 41 años, quien está casada con el ejecutivo Gian Luca Passi de Preposulo, está por embarcarse en los siguientes proyectos cinematográficos: ‘The Division’, con Jake Gyllenhaal; ‘George and Tammy’, con Josh Brolin; ‘Seducing Ingrid Bergman’ y ‘Painkiller Jane’.