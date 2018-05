La canción censurada de Luis Miguel que desmentiría su primera vez

La serie de Luis Miguel sigue avanzando, y todavía no nos recuperamos del impacto que nos dejó el triángulo amoroso que culminó con su truene con Mariana, escribe Daily Trend.En el primer episodio fuimos testigos de cómo fue creciendo la relación entre ambos, llegando a tal grado de tener su primera vez con ella, aunque este dato podría no ser del todo correcto.Si naciste a principios de los 90 quizá no lo recuerdes, pero cuando "Luismi" todavía era un pequeño de 13 años, escandalizó a todos por una canción que aparentemente hablaba de un acto sexual.Tal fue su impacto, que tuvieron que crear una versión censurada, la cual te dejamos a continuación.La letra de esta versión parece hablar de un inocente coqueteo, y de hecho no hay algo que nos haga alarmarnos, pero debemos confesarte que esto ocurre porque mutilaron totalmente las partes más intensas de la letra.La versión original, escrita por Honorio Herrero, describía lo que parecía ser la primera vez de Luis Miguel, y para probarlo, te dejamos las diferencias entre ambas.En la versión modificada, "El Sol" canta:Te besé en la cara,te besé en los labios,tú sentiste miedo y me miraste sin hablar.Decídete, no lo dudes más decídete,que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte.La versión original dice:Te quité el vestido,te besé en la boca,pero no quisiste darme todo una vez más.Decídete, yo sé bien que es la primera vez,Para mí también es nuevo y quiero que sea contigo.Si esto no te parece lo suficientemente intenso, un poco más adelante el cantante dice:Como cada noche, vuelvo a acompañarte, a las nueve y media te devuelvo a tu mamá,Luego sólo en casa, mirando tu fotosueño con tu cuerpo y en silencio siento amor.Cada quien puede hacer su propia interpretación de la letra, pero para nosotros queda más que claro que el Luis Miguel de 13 años ya estaba hablando de un faje hecho y derecho.Esta versión sólo pudo escucharse por aquellos años en España, y si quieres escucharla completa, te la dejamos a continuación.En la serie nos mostraron que el despertar sexual del cantante ocurrió hasta los 17 años, pero después de escuchar esta canción, ya lo estamos dudando.