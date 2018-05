Finamente el reggaetón se hartó de Aleks Syntek y le contestó

Ciudad de México– El año pasado Aleks Syntek se puso en el ojo del huracán cuando durante una entrevista con Adela Micha para el portal La Saga criticó duramente el reggaetón y dijo que "es música que viene de los simios"."¿Qué le pasa a la gente?, ¿Por qué el mismo ritmito todos?, ¿por qué las mismas letras?, ¿por qué las mismas misoginias y vulgaridades?", cuestionó el intérprete.Aunque la polémica frase fue en tono de broma le costó una lluvia de críticas hacia su persona y hacia su música.A nueve meses de este escándalo el cantante lo volvió a hacer y criticó el género mientras se encontraba en el aeropuerto."Dejen la música pornográfica para los antros de noche y no durante el día en los lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer", pidió en sus redes sociales luego de escuchar el tema 'Bonita' interpretado por J Balvin y el dueto Jowel & Randy.Como era de esperar los comentarios del intérprete de 'Te Soñé' no tardaron en tener respuesta y provocar polémica, no sólo de los fanáticos del llamado 'género urbano' sino también de los responsables de la canción.J.Balvin fue el primero en responderle a Syntek, a través de su cuenta de Instagram con un breve mensaje en el que le pide que sea más tolerante.“Necesitas cariño, afecto y mucho amor! @syntekoficial como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias. Eleva tu conciencia lo que llamamos tolerancia” y usando emojis, terminó su escrito diciendo: “Vamos a enviarle abrazos”.Sin embargo, el puertoriqueño Joel Muñoz, del dueto Jowell & Randy fue más directo y le reprochó los comentarios negativos.Incluso hasta Bad Bunny utilizó su perfil para poner en alto el nombre del reggeatón.Arcángel optó por comentar una foto del cantante y aclaró que aunque es muy fan de él rechaza el odio que le tiene al reggeatón.Luego de esto hizo un Instagram Live y le preguntó:"¿Por qué no dices nada de los narco corridos? ¿O es que tienes miedo que te maten hijo de p*ta?", dijo.Lejos de retractarse, Syntek contestó las críticas con imágenes referenciales a una campaña por redes sociales que lleva por nombre 'Usa la razón', en contra del género urbano y sus letras.Aquí te dejamos la canción por la que comenzó la pelea:

