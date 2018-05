Luismi vivo de milagro: Chapoy

Ciudad de México— Luis Miguel está vivo de milagro, dice la conductora Pati Chapoy, y sufrió demasiado por la vida de excesos a los que fue sometido por su padre, Luis Rey.La titular del programa ‘Ventaneando’ hizo referencia al libro del español Javier León Herrera, ‘Luis Miguel, La Historia’, para resaltar los problemas que han sido retratados por ‘El Sol’ en ‘Luis Miguel, La Serie’, como su infancia robada y los abusos de su padre.“A partir de eso, él vive cosas muy desagradables que no están retratadas crudamente, por fortuna, en la serie, pero que las vivió así. Cosas como que el papá le suministraba cocaína desde muy joven, le hizo creer que era con el afán de que resistiera, que estuviera mucho más contento, el papá no se puso a pensar en que lo podía hacer adicto.“Era una forma que tenía de controlarlo y era la forma en que Luis Miguel fuera la fuente de ingresos de esa familia, pero sobre todo era la forma en que le iba proveer al papá las drogas, el alcohol, las mujeres. El niño vivió el maltrato que sufrió su mamá... creo que al final de cuentas Luis Miguel está vivo de milagro”, sostuvo Chapoy en entrevista.Mencionada en varios episodios de la producción de Netflix, y cercana al equipo del cantante por muchos años, la comunicadora comentó sobre distintos segmentos de la vida de Luismi que poco a poco se han descubierto en la teleserie protagonizada por Diego Boneta y Oscar Jaenada.“Si tu papá te enseña a vivir lo malo de la vida a través del alcohol, de las drogas, del mal manejo del dinero, de la promiscuidad... imagínate a lo que estuvo expuesto desde que nació. Los primeros 10, 11 años de su vida no tuvo un hogar estable”, precisó la mamá de Rodrigo Dávila, el cantante de Motel.Y descartó que el mismo cantante se esté victimizando en la realización televisiva, ya que cuenta su vida desde su perspectiva.“Ha sido muy valiente al dar a conocer su historia, tremendamente valiente, imagínate tú lo que vivió este muchacho”.La directiva de TV Azteca consideró que la realización que cada domingo estrena un capítulo nuevo es, incluso, catártica para el cantante y aplaude que lo haya hecho.Quienes deseen darle de palos a Luisito Rey, papá de Luis Miguel y el villano más odiado de ‘Luis Miguel, La Serie’ ya existe una piñata para desatar su enojo.En esta ocasión fue Piñata Feliz, de Ciudad Juárez, el negocio que lanzó al mercado una figura con el rostro del papá de ‘El Sol’.La empresa invita al público que odia a Luis Rey a no quedarse con las ganas de darle su merecido.“Seguramente a #LuisMiguel le gustaría una piñata así para el Día del Padre. Si eres de los que no le cae para nada bien #LuisitoRey en Piñata Feliz tenemos una opción más para ti”, se informó en su Facebook.La piñata tiene un precio de 500 pesos.Con información de Lorena Corpus

