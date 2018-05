Hay temas guardados de Jenni

Monterrey— Mientras que Juan Rivera dio a conocer recientemente que se encontraron temas inéditos de su hermana, la fallecida Jenni Rivera, que sacarían a la venta más adelante, su papá Pedro Rivera reveló que él también tiene grabaciones de su hija que no han salido a la luz pública y guarda celosamente.“De ellos no estoy enterado si vayan a sacar material inédito, y yo no puedo controlar lo que ellos comenten, esto para mí es nuevo, pero de parte de nosotros, de Cintas Acuario de Pedro Rivera, sí tengo como 10 canciones que nunca se han oído, que nada más yo las he oído”, indicó el patriarca de la familia.Aclaró que no tiene plan de lanzar un disco con las canciones inéditas de ‘La Diva de la Banda’, que perdió la vida en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 en la sierra de Iturbide, Nuevo León.Fue en la inauguración de la segunda boutique de Jenni que parte de la familia Rivera dio conocer varios proyectos, entre ellos un concierto para homenajearla y también el lanzamiento del último concierto que dio Jenni en la Arena Monterrey en cines.Con respecto a los temas inéditos, señaló don Pedro que hay compañías diferentes.“Ellos deben de tener su propio material y yo tengo el mío. Acuérdese que en los artistas, sean familiares o no, hay un contrato estipulado y esos contratos se vencen, y claro que el artista tiene que ir para otro lado”, explicó el papá de la fallecida cantante.Fue en su sello Cintas Acuario donde nació musicalmente ‘La Diva de la Banda’, como muchos otros artistas, afirmó.Rivera agradeció al público que ha visto la serie ‘Mariposa de Barrio’, producida por Telemundo, porque en Estados Unidos fue muy bien recibida.Sobre el trabajo del actor Gabriel Porras, quien lo interpretó a él en la historia, recordó que se reunieron varias veces en Miami con la intención de conocerse.“Me pareció muy bien su trabajo. Él es un muchacho muy atento, que quería saber qué es lo que hago, qué me gusta hacer, me hizo preguntas personales y yo le contesté todo”, contó.“Nos vimos en Miami en dos o tres ocasiones. Es un muchacho que le gusta meterse en los papeles como debe ser, mis felicitaciones para él”.