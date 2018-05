¿Fue real el accidente de Luis Miguel en la serie?

El accidente que vimos en el quinto capítulo de la serie de Luis Miguel nos hizo correr a Google para buscar quién era la mentada Fabiola y si este percance en realidad había ocurrido, escribe Daily Trend.Todo comienza cuando, después de portarse prepotente con sus fans, organizan un meet and greet entre algunas de sus seguidoras y el cantante, pues Fabiola, la más creepy, se cuela en la casa del Sol. No te vamos a contar lo que pasa aquí y ni siquiera hablaremos de los autos de modelo recientes que pasan en las tomas, sino de los arrancones.Después de que Roberto Palazuelos lo reta a unas carreras al más puro estilo "Rápido y Furioso", Luis Miguel no alcanza a frenar y termina en el mar con "El Burro" y Fabiola, a quien terminan rescatando de milagro para abandonarla en un hospital.No existe constancia alguna de que este suceso haya ocurrido, así que la única forma de averiguarlo era preguntándole directamente a los involucrados.Para acabar con todas las dudas, Quien.com contactó a Roberto Palazuelos, quien habría sido uno de los personajes que presenció para que contara su versión de los hechos, y el llamado "Diamante Negro" respondió.A través de WhatsApp, el empresario se limitó a contestar lo siguiente:“Ya no voy a dar entrevistas de esto ni aclarar nada. Ya no quiero escandalitos. Yo estoy en Italia”.Después del escándalo que surgiera en redes sociales después de colocar a Palazuelos como el responsable de la ruptura con Mariana, era totalmente lógico que quisiera omitir su opinión, pero este incidente podría tener otra explicación que habría servido de inspiración para lo que vimos.A través de Twitter, varios usuarios comentaron que, hace ya algunos años, Luis Miguel y Thalía sufrieron un accidente automovilístico que no fue de gravedad, sin embargo habría ocasionado que la cantante requiriera una cirugía en su nariz.La información sobre este incidente se ha manejado durante años como una leyenda, pues tampoco existe una fuente que respalde esta versión, aunque es bien sabido que entre ambos cantantes existió una cercana relación.Sabemos que, aunque esta serie está inspirada en hechos reales, cuenta con algunas licencias que le permiten darse el lujo de adornar ciertos sucesos, y este bien podría ser uno de ellos. La única forma de saberlo, es que el otro testigo hable.Además de Fabiola, Luis Miguel y Roberto Palazuelos, se encontraba Jorge Van Rankin, quien hasta el momento no ha respondido los cuestionamientos que sus fans comenzaron a hacerle a través de Twitter, y aunque desconocemos si aceptará dar su versión de los hechos, estaremos al pendiente.Esta vez no tuvimos una canción memorable ni una historia desgarradora, pero poco a poco comenzamos a descubrir ese lado oscuro que el cantante tanto nos ha ocultado.