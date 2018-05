Balvin vs. Syntek por reguetón

Ciudad de México— Aleks Syntek volvió a quejarse del reguetón en redes sociales, y de inmediato J Balvin le pidió tolerancia.El cantautor mexicano subió un video en el que captó la parte de la canción ‘Bonita’, de J Balvin y Jowel & Randy, justo en la estrofa que dice: “Se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo...”.“Diez de la mañana, desayunando en el aeropuerto... ‘se pone caliente’. ¿Esa es la música... que se pone caliente?”, dijo Syntek en un video subido a su cuenta oficial de Instagram.Después escribió: “Mis hijos no tienen por qué ver ni escuchar esto en lugares públicos a esta hora. Por favor, dejen la música pornográfica para el antro y no para lugares públicos a las 10 AM. Mis hijos se lo van a agradecer, gracias”.J Balvin le contestó al músico con una imagen y el mensaje: “Necesitas un abrazo hermano. Necesitas cariño, afecto y mucho amor. Como latino, por favor no pelees, sólo acepta las diferencias, eleva tu conciencia, lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos”, escribió el colombiano.Entre fans y colegasDichas publicaciones desataron cientos de comentarios de los usuarios de la red social, en el caso de Aleks Syntek, la mayoría en su contra ya que lo señalaban de tener envidia y odio hacia el género que superó el pop.También hubo participación de colegas, tal fue el caso de Alexander Acha, quien le dijo a su amigo no podría estar más de acuerdo con él y aplaudió el mensaje.Mientras que cantantes de trap y hip hop mostraron su desacuerdo, como De La Guetto, Naty Botero, Ronald El Killa, Prophex, Joha, Jay Maly e Izaackmusic, quien le comenta que le dará un infarto cuando sus hijos vayan a un concierto de “el nuevo pop”, refiere que la educación se pone en la casa y cada quien escucha lo que quiere.El vocalista de Piso 21, Llane; Nicolas Mayorca, Oscar de la Rosa, y hasta el actor Julián Gil, aplaudieron la actitud que mostró J Balvin al señalamiento del mexicano, y exhortaron al respeto, y aunque también recibió críticas, mucho fue el apoyo.Posteriormente Aleks Syntek emitió otro comentario en el que asegura que solo le interesa el bien común y le preocupa el mundo que se está heredando a los niños.“Hay excesiva devoción hacia la lujuria, al control sobre los demás, el poder y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual. Bonita noche”, remató el mensaje acompañado de algunos emojis, el cual tampoco se libró de las criticas por “querer suavizar” sus comentarios previos.

