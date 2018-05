Verano de palomitas

Ciudad de México— Ya sea para disfrutar de un drama de época que invita a la reflexión o simplemente para ver a los dinosaurios comer humanos, este verano está lleno de razones para ir al cine.EL desfile de las películas más taquilleras inicia este fon de semana con ‘Solo: A Star Wars Story’, así que es hora de refugiarse del calor en una ‘habitación’ oscura con una buena dosis de caramelos y una porción grande de palomitas de maíz con extra mantequilla.Cinta del universo de ‘Star Wars’ cuenta la historia de cuando Han Solo (Alden Ehrenreich) conoció a Chewbacca y Lando Calrisian. Eeste regreso a una galaxia muy, muy lejana, podría ser uno de los mayores éxitos del verano.Fecha de lanzamiento: 25 de mayoMelissa McCarthy interpreta a una madre de mediana edad cuya vida se detiene cuando de repente termina sola, lo que la lleva a volver a la universidad para obtener el título que nunca obtuvo y tener la experiencia universitaria que se perdió.Fecha de lanzamiento: 15 de mayo (en cartelera ya en Estados Unidos)Interpretando a la hermana distanciada del personaje de George Clooney de las películas anteriores, Sandra Bullock lidera la banda de aspirantes a ladrones que también incluye a Anne Hathaway, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna y Awkwafina.Fecha de lanzamiento: 8 de junioTranscurridos catorce años, esta secuela comienza justo donde termina la última película cuando Elastigirl (Holly Hunter) se dirige a salvar el mundo, dejando al Sr. Increíble para manejar la mayor amenaza de todas: Jack-Jack .Fecha de lanzamiento: 15 de junioLa amenaza de una erupción volcánica inminente obliga a Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) a volver a Isla Nublar y a Jurassic World en un intento desesperado por salvar, una vez más, a los dinosaurios de la extinción.Fecha de lanzamiento: 22 de junioEsta secuela de ‘Ant-Man’ de 2015, protagonizada por Paul Rudd, marca no solo la vigésima entrega en el universo cinematográfico de Marvel, sino también la primera en dar espacio en su título a un héroe femenino (La avispa de Evangeline Lilly).Fecha de lanzamiento: 6 de julioEl documentalista galardonado Kevin Macdonald (‘Touching the Void’) da una mirada en profundidad a la vida de Whitney Houston.El conde Drácula y el "Drac Pack" (una vez más interpretado por Adam Sandler y compañía) toman unas vacaciones sorpresa en un crucero monstruo.Fecha de lanzamiento: 13 de julioEthan Hunt (Tom Cruise) y los agentes del FMI regresan con toda una carrera de decisiones de vida o muerte y misiones de alto secreto que finalmente cumplen.Fecha de lanzamiento: 27 de julioEl edificio más alto del mundo ha sido invadido por terroristas y prendido en fuego, la familia del exlíder del equipo de rescate de rehenes del FBI, Will Sawyer, está atrapada en el interior. Él ha sido acusado por todos, está siendo perseguido por las autoridades locales y solo tiene una opción. Sawyer es interpretado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.Fecha de lanzamiento: 13 de julioMitad secuela, mitad precuela del exitoso musical de 2008 (ABBA) que protagonizó Meryl Streep. La historia regresa a la griega isla de Kalokairi donde una Sophie embarazada (Amanda Seyfried) aprende más sobre la vida temprana de su madre.Fecha de lanzamiento: 20 de julio

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.