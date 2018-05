Así fue la presentación de Luismi en 'Siempre en Domingo'

Ciudad de México– Hace un mes Netflix estrenó 'Luis Miguel, la serie' una producción que relata la vida y secretos del cantante y es interpretada por el actor Diego Boneta.En poco tiempo se ha convertido en una de las favoritas del público, quienes esperan con ansia el domingo para ver el nuevo capítulo.Los episodios han sacado los 'trapitos al sol' del intérprete de 'Culpable o no'. Desde que supuestamente era virgen antes de conocer a Mariana Yazbek hasta los problemas con su padre Luisito Rey.Como si tratara una investigación de vida o muerte cada semana los fans del cantante analizan a detalle la veracidad y congruencia histórica de los hechos que se representaron y estudian a fondo la vida de los involucrados.Aunque los mismos productores han señalado que la serie está 'ficcionada' para ilustrar con más claridad la vida de 'El Sol' los internautas se han enfocado en mostrar qué tan apegada está a la realidad y hasta consiguen -de alguna manera- fotografías del pasado para realizar comparaciones y -por qué no- también memes.En último capítulo vimos a un Luismi en su años mozos interpretado por Izan Llunas presentándose en Siempre en Domingo cantando su éxito 1+1 = 2 enamorados.Por si no lo sabías este programa conducido por Raúl Velasco tenía tanta popularidad que podía lanzar a un cantante a la fama o destruir su carrera.Aunque varias cosas de la serie son ficción, ésta presentación si ocurrió y la réplica de Netflix fue tan similar que Llunas lució un atuendo idéntico al Luis Miguel real.La única diferencia es que en realidad la canción con la que debutó fue 'Hay un algo' compuesta por su -odioso- padre.Tal fue el raiting que generó en aquella ocasión en la pantalla chica que poco tiempo después tuvo que volverse a presentar.Aquí te dejamos los videos originales:

