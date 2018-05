Interrogan a sobrino de Markle por portar navaja

Londres– El sobrino de Meghan Markle recibió una advertencia de la policía al tratar de entrar con una navaja a un club nocturno en Londres horas después de la boda real, reportó el diario The Sun el lunes.El tabloide dijo que Tyler Dooley, de 25 años, sobrino de la flamante duquesa de Sussex, admitió portar la navaja en el club nocturno Bacchus en el suburbio de Kingston, a las afueras de Londres, la madrugada del domingo.The Sun reportó, citando una fuente anónima, que Dooley dijo al personal del club que trajo la navaja desde Estados Unidos porque el presidente Donald Trump había advertido que Londres no era un lugar seguro.Trump dijo este mes que el incremento de los crímenes con cuchillos había dejado algunos hospitales de Londres como una "zona de guerra".La policía confirmó el lunes que un club en Kingston llamó agentes luego que un hombre de unos 20 años "declaró abiertamente que tenía una navaja y trató de entrar al club". La Policía Metropolitana dijo que los oficiales hablaron con el hombre y otro veinteañero y que ambos entregaron también un "rociador nocivo" que al parecer era spray pimienta.Ninguno de los dos fue arrestado. La policía británica no suele identificar a sospechosos que no han sido acusados.Doyle, quien produce cannabis legal en Oregon, es hijo del medio hermano distanciado de la duquesa, Thomas Markle, Jr.La madre de Meghan, Doria Ragland, fue la única integrante de su familia que asistió a su boda el sábado con el príncipe Enrique después de que su padre no pudiera estar presente por problemas de salud.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.