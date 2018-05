Hay quejas por escenas explícitas

Los Angeles— La segunda temporada de ‘13 Reasons Why’ ya está disponible en Netflix. Y pese al deseo de muchos por ver la continuación de la historia de Hannah Baker (Katherine Langford), ya han saltado numerosas críticas a Twitter por el descontento de algunas escenas violentas demasiado explícitas. Concretamente una de ellas, ha conseguido sobrepasar a muchos espectadores, que aseguran que “nadie necesita ver eso”.La segunda temporada, nuevamente escrita y dirigida por Brian Yorkey, ha generado opiniones muy diversas entre el público. Algunos han asegurado, a través de Twitter, que aunque la serie pretenda concienciar sobre temas como el suicidio o la depresión, lo que en realidad hace es mostrar a la persona que atraviesa estos problemas sin ofrecer un mensaje de cómo buscar ayuda.También hay quien afirma que “no hay ninguna razón para mostrar las cosas de una forma tan gráfica, ya que no ayuda a nadie y mucho menos a las personas que han pasado por ello”. Incluso algunos espectadores han asegurado que ‘13 Reasons Why’ no sensibiliza el suicidio, lo que hace es glorificarlo. Sin embargo, no todos los que han visto la segunda temporada piensan lo mismo y consideran muy acertada la señal de advertencia que incluye la serie antes de cada capítulo.Hay una escena de la segunda temporada que realmente ha molestado a casi todos. Se trata de una secuencia del último capítulo que muestra una violación.La escena no deja lugar a imaginación y muestra la brutal agresión que vive ‘el chico de las fotos’ por parte de sus compañeros que después de hundir su cabeza en el inodoro le agreden sexualmente.El capítulo contiene un prólogo especial con un mensaje que advertía de la presencia de imágenes explícitas de una agresión sexual.Pero el aviso no evitó que la fuerte secuencia violación que provocara las quejas e indignación de no pocos espectadores, que aseguran que esas imágenes no aportan nada constructivo a la historia.“Es extremadamente desagradable nadie debería ver algo así”, comentan. Mientras que otros aseguran que “nadie necesita ver esto. No es educativo, es repugnante”.