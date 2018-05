HBO desea a toda costa que el final de su serie estrella, "Game of Thrones", sea un secreto hasta que llegue el día de su emisión, al punto de no dar pistas ni siquiera a los actores durante el rodaje.Si hace un tiempo Jon Dempsie había adelantado que las escenas no se filmaban en orden cronológico para evitar que los artistas supieran cómo terminaba la historia, es ahora Emilia Clarke quien señala a qué extremos está llegando la producción para mantener oculto el desenlace de "Game of Thrones".En una entrevista con The Hollywood Reporter, intérprete de Daenerys Targaryen señaló que, pese a lo avanzado de las grabaciones, a estas alturas el reparto sigue sin saber exactamente qué es lo que se está grabando."No sé ni siquiera lo que estoy haciendo ahora, lo digo en serio. Creo que están grabando un montón de cosas y no nos lo están diciendo", sostuvo la actriz. "Pienso que ellos incluso desconfían de nosotros", añadió.La actriz fue más allá al señalar que "Game of Thrones" actualmente cuenta con varios finales filmados y todos ellos están siendo grabados como una forma de evitar cualquier filtración que arruine la historia para el público."Hay muchos finales distintos que pueden suceder. Creo que estamos haciendo todos ellos y no nos están diciendo cuál es el que realmente tendrá lugar", finalizó Clarke.