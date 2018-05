Sin diploma, pero exitosos

Ciudad de México– Aquella ominosa sentencia de que si alguien no estudia no será nadie en la vida es constantemente refutada en Hollywood.Porque si bien hay muchos ejemplos de celebridades que cuentan con títulos universitarios porque están conscientes de la inestabilidad que suele estar asociada con la actuación, lo cierto es que la gran mayoría abandonaron sus estudios académicos en aras de su vocación artística.Y, a juzgar por los resultados, la elección fue la correcta, pues varios de los grandes nombres del histrionismo y máximos ganadores de premios no cuentan ni con el certificado de prepa.Tom CruiseA los 14 años, el actor estaba convencido de que habría de convertirse en sacerdote, luego de estudiar en un colegio de la orden franciscana. Sin embargo, cuando ingresó en una preparatoria de Syracuse, descubrió la actuación y decidió dejarlo todo con tal de convertirse en una gran estrella.Katy PerryLa cantante sí tiene el equivalente a un certificado de bachillerato, pero en 2014 dijo a Yahoo que no estaba satisfecha."Me sacaron de la escuela cuando iba en la secundaria, y a veces tomaba clases en casa. Pero aprendí a educarme en este escenario", contó.Marlon BrandoEs considerado uno de los más grandes actores, y así lo demuestran sus dos premios Óscar. Pero la misma rebeldía que lo hizo famoso en Hollywood le valió ser expulsado de la prepa por andar en moto en los pasillos. Luego lo echaron de una academia militar porque incumplió un castigo. Nunca volvió a la escuela.Jennifer LawrenceLa ganadora del Premio de la Academia no cree que tener un diploma sea necesario para triunfar en la vida. "Dejé la escuela en la secundaria, pero soy autodidacta. No lamento mi decisión. Quería forjar mi propio camino y cuando descubrí mi vocación, no quería que nada interfiriera", dijo la actriz al programa 60 Minutos.Daniel RadcliffeLo vimos graduarse de Hogwarts como Harry Potter, pero en la vida real, el británico no terminó su educación media superior. "Me siento muy seguro el plano intelectual. Y sé que, de haber seguido en la escuela, no sería así, ya que antes de Harry Potter dos maestros habían destruido mi confianza", dijo a la revista ParadeJessica ChastainA la actriz le preocupaba dar mal ejemplo, por eso, durante años mantuvo en secreto que no se graduó de la preparatoria. "No era muy aplicada, era una alumna terrible, me salía de la escuela y me sentaba en el auto a leer a Shakespeare", contó a Entertainment Weekly. Ya de adulta consiguió su diploma de educación media.Al PacinoUn Óscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y decenas de premios más dan fe de su vocación histriónica, por lo que el hecho de que no tenga un certificado académico pasa a segundo plano. "Nunca fui bueno en la escuela, no me enfocaba en las clases. Mi mamá tenía problemas y no había dinero", contó al Washington Post en 2016.Keanu ReevesEl protagonista de ‘Matrix’ también fue expulsado de la prepa. Según explicó al Daily Mail, fue un chico inquieto y preguntón, y a menudo confrontaba al mismísimo director. "Preguntaba muchas cosas sobre todo. No podía parar, incluso si me metía en problemas". Y sí, acabaron por correrlo.Hilary SwankA la actriz le encantaba platicar en clases, y eso siempre le ocasionó problemas. "No me enorgullece ser una desertora, pero lo que pasó, pasó", dijo a Today. Pese a no terminar la escuela, su madre le auguró que triunfaría, y sus dos Óscares (‘Los Muchachos no Lloran’ y ‘Golpes del Destino’) así lo comprobaron.Jude LawPor improbable que parezca, el británico fue animado por sus propios padres a dejar la prepa para perseguir su sueño en la actuación. A los 16 años, obtuvo un papel en ‘Families’, por lo que tenía que mudarse adonde se grababa el show. "No puedo creerlo, fueron muy cool y confiaron en mí", platicó a The Telegraph.