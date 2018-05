Cosecha aplausos y taquilla

Ciudad de México— En los últimos dos años, Alfonso Dosal se ha convertido en un imán de taquilla en el cine mexicano, con filmes como ‘3 Idiotas’, ‘Hazlo Como Hombre’ y ‘Todo Mal’, pero él prefiere verse no como un actor taquillero, sino como alguien a quien se le reconoce su esfuerzo.Los buenos resultados sólo son una respuesta a la energía y pasión que imprime ante las cámaras, aseguró.“Más que como taquillero pienso que la gente está reconociendo el trabajo que hago y por eso me están ofreciendo más, lo que estoy aprovechando para contar historias. Ahora me ponen en personajes muy distintos entre sí, pero que siempre tienen una cualidad: son muy intensos.“Yo creo que no tenían un actor que fuera tan intenso y por eso me están aprovechando”, opinó Dosal en entrevista.Su objetivo al actuar es ofrecer un reflejo donde las personas se vean y puedan cuestionarse a ellas mismas al ver sus propios rasgos en pantalla.La preparación para sus personajes está en entenderlos y conocer las maneras en que piensan y ven la vida, pues considera que saber los diálogos es lo de menos, ya que salen solos cuando un histrión ha asimilado correctamente la personalidad que debe tener.“Los actores construimos psicologías para que el público se pueda identificar con los personajes. Hacerlo así es para que la gente se conecte consigo misma, porque para eso existen los personajes, y como actores debemos construir un universo donde otros sigan trabajando” explicó.Entre un papel cómico y uno dramático, Dosal no elige, pues asegura que el mejor personaje que puede tener siempre será el próximo.

