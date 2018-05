Swift y Fonsi, los más populares

Las Vegas— Los premios Billboard a lo más popular de la música en Estados Unudos reconocieron el talento de Taylor Swift, Luis Fonsi y del ‘paseño’ Khalid.Swift de 29 años, se fue a casa con dos de los cinco premios a los que estaba nominada: Mejor Artista Femenino y Álbum con más Ventas.“Hace mucho que no estaba en un show de estos. Estoy feliz de recibir este premio. Agradezco a mis compañeros nominados y que prepararon todo este tiempo el camino”, dijo la cantante al recibir uno de los premios.El boricua Luis Fonsi se alzó con el Premio Billboard a la Mejor Canción del Top 100 por ‘Despacito’, en su versión remix, sumando otro reconocimiento para el tema con el que le dio la vuelta al mundo todo el año pasado.“Muchísimas gracias por acoger una canción mayormente en español”, dijo el astro puertorriqueño al aceptar el galardón. “Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, los ‘dreamers’, para todos los hispanohablantes a los que les dicen ‘habla inglés’, esto es para ustedes”.La canción de Fonsi también se llevó otros tres trofeos en las categorías en Mejor Canción Latina, Canción más Reproducida en Plataformas Digitales y Canción con Mejores Ventas.El cantante Khalid Robinson, quien estudió la preparatoria en El Paso, Texas, ciudad en la que también forjó su carrera musical, obtuvo el premio por Artista Nuevo.El cantante dedicó su premio a su madre por todo lo que ha hecho y a los jóvenes, alentándonos a ignorar toda la negatividad que les rodea, “sigamos persiguiendo nuestros sueños”, dijo.También dio gracias a la ciudad fronteriza y a todos los paseños que lo ayudaron a grabar su música.Uno de los momentos claves de la ceremonia fue el regreso de Janet Jackson a una actuación televisada en nueve años. La hermana del fallecido Michael Jackson también fue reconocida con el premio especial Ícono.En su discurso de aceptación Janet , además de agradecer el reconocimiento, hizo referencia al movimiento #MeToo, diciendo que las mujeres no volveran a ser controladas ni abusadas por nadie. “Este es el momento en que nuestro discurso es fuerte y duro”.Al inicio de la ceremonia conducida por Kelly Clarckson, se recordó recordó a las víctimas de la reciente masacre que azotó una secundaria de Texas. Siendo originaria del estado más grande de Estados Unidos, la presentadora dio un conmovedor discurso y en vez de pedir al público un minuto de silencio, pidió acción y cambio.NUEVO ARTISTAKhalidCANCIÓN HOT 100‘Despacito’ (Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber)ARTISTA FEMENINATaylor SwiftARTISTA DANCE/ELECTRONICAThe ChainsmokersARTISTA SOCIALBTSCANCIÓN RAP‘Rockstar’ (Post Malone ft. 21 Savage )ÁLBUM CON MÁS VENTAS‘Reputation’ (Taylor Swift)CANCIÓN COUNTRY‘Body Like A Back Road ‘ (Sam Hunt)Billboard Chart Achievement AwardCamila CabelloARTISTA DEL AÑOEd SheeranARTISTA MASCULINOBruno Mars

