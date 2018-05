De vampira a cantante urbana

Ciudad de México.- Greeicy pasó de ser una vampiro con el poder de la invisibilidad a una cantante de urbano cuyo primer video musical ya supera los 100 millones de vistas.La colombiana protagonizó la serie de Nickelodeon ‘Chica Vampiro’, lo que le permitió darse a conocer internacionalmente y ofrecer conciertos por el mundo, pero también despertó en ella la intención de probar suerte en solitario y forjar su propio camino.“En ‘Chica Vampiro’ tenía que actuar y bailar, y a la serie le fue muy bien. Hicimos giras por Europa en Francia e Italia y al montarme en esas tarimas me decía 'si yo siento esto cantando canciones que no son mías, sino de un personaje, ¿qué podría llegar a sentir cantando mis propias canciones?”."Me encantaría hacerme invisible y estar en lugares donde nadie sepa, pero ahora soy muy visible y eso es un privilegio que tiene que ver con lo poderosa que es la música. Ahora tenemos redes sociales y con una canción uno se puede viralizar", comentó en entrevista.Quedarse encasillada en su papel de Daisy O'Brien atemorizaba a Greeicy, pues no sabía cómo recibiría la audiencia su ingreso a la música, pero el resultado la tiene contenta por el interés que ha despertado."Cuando un actor decide cambiar y lanzarse como cantante la gente no siempre lo toma muy bien, se saca de onda, así que decidimos lanzar tres canciones en plataformas musicales para ver la reacción y se tomó bien", contó.Además de dejar al personaje, Greeicy también cambió de género musical, porque los ritmos urbanos son algo que siempre ha disfrutado."Me encantaba el urbano porque me encanta el baile, además está en un momento superpadre. Es lo que la gente quiere y no es lejano a lo que yo quiero, los artistas tenemos que trabajar para la gente y poner nuestra esencia".

