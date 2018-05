Quiere conquistar a Peniche

Monterrey.- Arturo Peniche fue el galán protagónico de importantes telenovelas en las que tuvo amores de ficción con Thalía, Érika Buenfil, Edith González y Leticia Calderón. Este año, su nueva “conquista” es ¡Raquel Garza!El actor de 55 años interpreta a Ezequiel en ‘Tenías que Ser Tú’, historia con tintes de comedia estelarizada por Ariadne Díaz y Andrés Palacios que se transmite por el canal Las Estrellas a las 20:30 horas.“Estoy muy feliz, es la primera vez en toda mi carrera televisiva, hablando del género de telenovelas que estoy en un triángulo amoroso”, contó Garza, conocida también por su personaje de ‘Tere la Secretaria’.“Hago a un personaje con tanta pasión y tanto anhelo por ser amada y llevarme el corazón del galanazo de Ezequiel. Yo quiero todo, quiero pescarlo”.En la historia producida por Mapat, la actriz da vida a Amanda, una mujer que hará todo por quedarse con el amor del personaje que hace Peniche.La batalla no será fácil porque Amanda tendrá que luchar con Marbella, papel que hace la actriz María Marcela.Tener como galán a Peniche, agregó Garza, es todo un deleite, aunque también reconoció que se pone muy nerviosa, sobre todo con las escenas de beso.“Afortunadamente es una bendición que exista química, que exista esa confianza, no es fácil. Realmente para mí no me es fácil ese tipo de escenas, me le echo encima, lo besuqueo, lo abrazo, pero gracias a esa generosidad, a la buena química, todo sale bien. Peniche es un hombre respetuoso, un gran compañero”, aseguró la actriz.“Tanto María Marcela como Peniche son grandes compañeros y eso facilita mi trabajo, me da mucha confianza. Peniche de verdad me hace sentir segura, con confianza para poder yo lanzarme, eso hace que mi trabajo sea más divertido y más fácil de manejar”.El galán de telenovelas como ‘Monte Calvario’, ‘La Indomable’, ‘Amor en Silencio’ y ‘María Mercedes’ tiene fama de ser buen “besador”, pero de eso la actriz no se ha dado cuenta porque prefiere concentrarse en hacer bien sus escenas.“Esta telenovela es una comedia ligera, muy fresca y franca. Estoy muy contenta, me siento en un proyecto muy bendecido, es una novela que me llena de gozo, me la estoy pasando bomba”, aseguró.