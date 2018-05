Regresa al cine gracias a chilenos

Santiago, Chile.- Ahora sí que a Florinda Meza le salieron alas y voló hasta Chile para integrarse al elenco de la nueva película que dirige Nicolás López.Aunque no se han querido dar detalles del personaje que interpretará la actriz en esta producción chileno-mexicana, que ya está en etapa de rodaje en esta capital, trascendió que tendrá una participación especial en el filme.Fue la actriz chilena Paz Bascuñán, quien comentó en la pasada entrega de los Premios Platino que estaba practicando su acento mexicano, la que reveló la participación de la viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ en la cinta, al publicar en su Instagram un foto con ella.“Fin de un lindo día con Doña Florinda Meza en proyecto secreto”, posteó Bascuñán junto a la imagen.En la cinta, que comenzó a ser rodada la semana pasada en Santiago bajo extrema confidencialidad, también participan Fernanda Castillo, protagonista de ‘Una Mujer sin Filtro’ y Vadhir Derbez.Castillo señaló en sus redes sociales en abril pasado que estaba inmersa en un proceso para un nuevo personaje que necesita un cuerpo diferente al mío. Aunque suene fácil, ha sido un proceso difícil de aceptar para mi cuerpo, mi cabeza y mi seguridad, pero sé que esta experiencia me hará crecer, no sólo literal.“Por principio me hace cuestionarme muchas cosas: los estereotipos de belleza que llevamos dentro de nosotros como un modelo ciego, nuestra relación con la comida o cómo nos vemos realmente cuando estamos frente al espejo”, agregó Fernanda.Derbez dijo por su parte que la película, que se titula ‘Alitas’, tratará sobre las adicciones que tienen las personas para bajar de peso, como los filtros en las selfies, por estos estatutos de que si eres guapito y flaco, te va a ir bien.Parte del elenco se encuentra trabajando en el país sudamericano desde la primera semana de mayo y la filmación, que se realiza en Chile y luego en México, se extendería hasta mediados de junio.Además de trabajar en televisión en la serie ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulin Colorado’, Meza trabajó en carias películas junto a su esposo Chespirito.

