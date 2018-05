La ‘celebrity’ Kourtney Kardashian publicó el miércoles una fotografía donde luce su espectacular figura en bikini. Aparece sentada en una silla frente a la playa de las Islas Turcas y Caicos, mientras mira al horizonte.Sin embargo, las reacciones a su publicación no fueron las que esperaba. En la descripción de la imagen, señaló que la fotografía fue tomada por su hijo Mason de ocho años.De inmediato, las redes sociales se volcaron a criticarla. “¿Por qué usas a tus hijos para exhibirte en redes sociales?” y “tu hijo debería tener mejores cosas que hacer” fueron algunos de los comentarios.Otros la defendieron y señalaron que no tenía nada de malo que su hijo le tomara fotografías en bikini. “No entiendo por qué la gente piensa que es inapropiado que Mason te tome una pic en un traje de baño. Gran foto. Tal vez él podría tener un futuro en la fotografía”, comentó @peters.lani.Kourtney, de 39 años, no es la primera Kardashian en atravesar una polémica de este tipo. Hace un par de meses, Kim publicó un topless fotografiado por su pequeña hija North de cuatro años de edad.En la toma, la celebridad aparece frente al espejo con el brasier desabrochado y muestra la espalda desnuda. “¿Por qué, Kim? Eres su modelo a seguir. Hay mucho bueno y hermoso sobre ti y tu familia, no necesitas abaratarlo. No es necesario” fue un comentario.Durante los últimos días, Kourtney ha causado sensación con sus bikinis. Tras su visita al Cañón Antílope, en Arizona, subió dos imágenes en un traje de baño color menta para festejar el cumpleaños número 25 de su novio Younes Bendjima.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on May 16, 2018 at 9:31am PDT

