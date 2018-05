'Luis Rey era 30 veces peor'

Ciudad de México.- De acuerdo con Héctor Suárez Gomís, quien en la infancia convivió con Luis Miguel, la serie de Netflix pinta a Luis Rey mucho menos malo de como era en realidad.“Fui a una cena que me invitó, organizada por su mamá (Marcela Basteri), ya cuando había nacido Sergio (el tercer hermano del cantante), con una comida deliciosa. Fui y estaba muy caga..., porque ahí estaba un grupo italiano muy famoso, Richie e Poveri (Ricos y Pobres).“Y estaban con el pen... del papá, y créeme que a él lo ponen 30 veces menos cule.. de lo que era, ¡era un hijo de la chin...! A nadie nos caía bien y tenía una energía espantosa”, relató el hijo de Héctor Suárez, quien en ese entonces era vecino del cantante.En cambio, opinaban todo lo contrario de la madre del intérprete, Marcela Basteri, de quien se desconoce su paradero.“Su mamá, Marcela, era un ángel, divina. Todo mundo en la privada la queríamos. Nos hacía un platillo de espagueti con no sé qué para todos los chavos”, recordó el actor.Fue precisamente Suárez el “culpable” del romance entre Luis Miguel y Stephanie Salas, pues él presentó a ambos en una cena en casa de Micky en el verano de 1985.Precisa que él y la nieta de Silvia Pinal grababan un programa y Luismi le llamó a la cabina del foro para invitarlo a cenar.“Ella se enteró y me dijo que lo quería conocer. Le pregunté a él y me dijo que sí. Fuimos los dos y se la presenté”.Asegura que la relación entre ellos no fue como se relató en el episodio más reciente de la producción dirigida por Humberto Hinojosa y Natalia Beristáin, en el que se ve cómo Mariana Yazbek (interpretada por Paulina Dávila) sorprende en la cama al cantante (Diego Boneta) con Sophie -en alusión a Stephanie- (Pilar Santacruz).

