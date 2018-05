Explaymate e hijo de 7 años mueren al caer de edificio en NY

Nueva York– Una exmodelo de Playboy enfrascada en un litigio legal por la custodia de su hijo al parecer se lanzó desde un cuarto de hotel en Nueva York, suicidándose y matando al pequeño, informaron las autoridades el viernes.Madre e hijo llegaron al penthouse del Hotel Gotham en Manhattan a eso de las 6 de la tarde del jueves, dijo la policía en una breve conferencia de prensa. Cayeron 23 pisos y fueron hallados en un balcón en el segundo piso a eso de 8:15 del viernes.Fuentes policiales que pidieron permanecer anónimas identificaron a la madre como Stephanie Adams, quien posó por primera vez para Playboy en 1992, y a su hijo como Vincent. Añadieron que Adams estaba en una disputa legal por la custodia de Vincent con su esposo, el quiropráctico de Manhattan Charles Nicolai, del que estaba separada. La policía había sido convocada a la vivienda de la pareja varias veces los últimos meses.La pareja estaba enfrascada "en una batalla muy amarga por la custodia del niño", dijo Raoul Felder, abogado especializado en divorcios que representó a la mujer por un tiempo. La disputa era tan áspera que se entregaban al niño en una estación policial, algo sumamente inusual, dijo Felder.Felder añadió que fue amigo de Adams desde hace 20 años pero hace varios meses dejó de representarla en el caso de divorcio. Recientemente la mujer deseaba ir a Europa para encontrarse con un novio que tenía allá y eso había causado riñas entre la pareja, dijo Felder.Aun así, "ella nunca sufría de depresión, que yo sepa. Tenía algunos problemas pero no depresión", dijo Felder.El abogado del marido no respondió de inmediato a llamadas pidiéndole su reacción. La recepcionista de su oficina dijo que Nicolai no estaba ahí y en todo caso se negaría a declarar.Adams fue "Miss Noviembre" para Playboy en 1992. Apareció nuevamente en la revista en 2003, y trabajaba con la agencia de modelos Elite. El New York Post le hizo un perfil en 2013, en el que decía que había escrito más de 25 libros de autoayuda, tenía una marca online de productos de belleza llamada Goddessy Organics, y llevaba las finanzas en la oficina de su esposo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.