Contrario a todas las expectativas, el más reciente largometraje de Eugenio Derbez 'Hombre al agua' está rompiendo la taquilla mexicana.Incluso, les informamos que en su primer fin de semana, logró recaudar más dinero que 'Avengers: Infinity War' en México.Pero taquilla no es sinónimo de calidad, y es que aunque la película de Derbez está triunfando en taquilla, también hay que decir que no le está yendo nada bien con la crítica.De hecho cuenta con un nada honroso 29 por ciento de críticas positivas en Rotten Tomatoes.Por eso tenemos para ti estos 5 puntos que la crítica extranjera odió de la nueva película de Derbez 'Hombre al agua':La reseña de la revista Rolling Stone señala que la química romántica entre Faris y Derbez es nula y además criticó duramente que las mejores líneas se las dieran a él."Faris podría haber manejado bien los chistes, pero el guión le da a su coestrella masculina todas las buenas líneas, dejando al verdadero MVP de la película al margen. Gran error."La crítica de AP también señala la total ausencia de química entre los protagonistas, además de poner énfasis en la complicación de la película por tratar de justificar demasiado la premisa de la película"No solo sus dos estrellas tienen química cero entre sí, sino que la historia se esfuerza por explicar en exceso y justificar en exceso la absurda premisa, agregar complicaciones innecesarias (como una trama paralela sobre el negocio de su familia) y motivaciones para hacer que todos sean más agradables y empáticos. El resultado es todo lo contrario: una comedia de situación esterilizada llena de personajes olvidables que hace que la pobreza parezca un anuncio de Target y un romance tan divertido como una tarjeta de felicitación de una farmacia".Para Brian Lory, crítico de CNN, noo hay nada en 'Hombre al Agua' que merezca ser recordado:"Hombre al agua' demuestra que no todas las ideas merecen un remake. Si el cambio de género fomentó cierta curiosidad, el resultado es una comedia que, incluso sin amnesia, sería mejor olvidarla".Para Jim Lane, en esta película Eugenio Derbez luce desaliñado y sin encanto."Hombre al agua es mediocre, y al menos es una nueva versión que no profana el original, que en primer lugar no era un clásico".Para Villagevoice, Hombre al agua es es una película "diabólica manipuladora vestida como una comedia ligera y conmovedora".

