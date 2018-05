No tomen a 'Luismi' tan en serio

Ciudad de México.- La sensación, polémica, críticas y hasta memes que ha generado ‘Luis Miguel, la Serie tiene sorprendida a Paulina Dávila’, quien interpreta a Mariana, el primer gran amor de ‘El Sol’.“Me tomo todo con mucho humor, me causa muchísima risa, me parece lo máximo que la gente se apasione a tal nivel con algo a lo que, en verdad, nosotros le dimos el corazón.“Cuando uno hace las cosas, uno no piensa, las hace, le invierte, pero no imaginas que vas a tener esta respuesta de las personas. Apenas estoy enterándome”, compartió Dávila, en entrevista.La actriz colombiana, de 29 años, da vida al personaje basado en la fotógrafa Mariana Yazbek, a quien conoció durante la realización de la serie.Sostuvo que fue un papel muy lindo de hacer y le emociona que el público hasta haya creado el hashtag #TodosSomosMariana.“Me conecté inmediatamente, lo empecé a hacer cuando leí los guiones, y cuando la conocí, como que hubo algo de su energía que realmente me pareció un honor, y me sentí muy atraída y responsable a la hora de interpretarla."Mariana es una reina y la verdad es que la historia que contaron en la serie tiene mucho que ver con lo que yo recibí de ella, no hay otra manera de mostrarla más que esa. Se enamoró de un Luis Miguel noble y bonito de su corazón, y creo que eso es lo que se muestra”, agregó la joven.Y si bien Mariana ha contado con el apoyo de la gente, no es ajena a la polémica que ha generado la producción en relación con otros protagonistas de la vida real, como Stephanie Salas, quien después del episodio anterior escribió un texto en el que mostraba su descontento por las impresiones de la historia."Lo que he visto y lo que me parece interesante es que se genere todo eso. La realidad, al fin y al cabo, es algo subjetivo. Definitivamente, hay muchas cosas que se cuentan en función de una historia, de una narrativa y de una ficción autorizada.“Esta alfombra roja la puedes narrar de una manera y yo de otra, al final, la realidad es así”, expresó Dávila.Precisamente por eso, sugirió que tanto los involucrados como la audiencia deben entender que es una versión de la vida del ídolo.“No hay que tomarse todo tan en serio tampoco. Es una serie que hicimos, que cuenta su punto de vista, pero es ficción y entretenimiento”, añadió la actriz.