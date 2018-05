Boda real, la hora se acerca

Ciudad de México– Las fuerzas armadas de Reino Unido ensayaron ayer jueves la procesión del carruaje en la que se desplazarán el príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle por las atiborradas calles de Windsor tras su boda mañana.Un grupo de personas se instaló ya en las afueras del Castillo de Windsor donde se realizará la boda religiosa este sábado. Mucha es la información que se ha generado al respecto, por ello, te compartimos todo lo relacionado con la boda real para que estés enterado.El vestido que lucirá Meghan Markle es uno los secretos mejor guardados del Reino Unido. ¿Será blanco? ¿De encaje o satén? ¿De un diseñador británico o extranjero?Los aficionados a la moda tendrán que esperar hasta el mismo momento de la boda para descubrir la respuesta.Como cuando Catalina Middleton, su próxima cuñada, se casó y usó un vestido de diseñador británico, Markle podría haber optado por un creador del reino de Su Majestad, para halagar a la opinión pública y promover la industria de la moda británica.Desde hace meses, el mundo de la moda es un hervidero de rumores sobre el nombre del diseñador: entre los más citados están Burberry, Ralph&Russo (creador del vestido que Markle llevaba para las fotos oficiales del compromiso), Stella McCartney, Erdem, Alexander McQueen, Antonio Berardi o Roland Mouret.¿El atuendo de Enrique? Está lejos, muy lejos, de despertar el mismo interés. El príncipe podría acabar casándose con su uniforme militar de gala, una tradición en la familia real.Meghan informó ayer que su padre no asistirá a su boda por motivos de salud.Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y confío en que tenga el espacio que necesita para centrarse en su salud”, dijo Meghan en un comunicado tuiteado del Palacio de Kensington.Según la prensa, Thomas Markle, de 73 años, sufrió un infarto hace una semana y el lunes volvió a tener dolores y fue tratado en el hospital.Además, su hermanastra, Samantha Grant, se vio envuelta en un accidente de automóvil en Florida.Según la información, la hermanastra Meghan se rompió un tobillo y sufrió una fractura en la rodilla. El accidente se produjo el lunes y al parecer lo provocó un paparazzi que intentaba conseguir fotografías de Samantha.Su madre, Doria Ragland, ya está con ella en Windsor.Meghan Markle no tendrá dama de honor porque, según reveló, no quería tener que escoger entre una sola de sus amigas íntimas.Así, un grupo de niños y niñas desempeñarán la función de pajes y damas de honor, entre los que se espera se encuentren los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, de 4 y 3 años.El padrino del príncipe Enrique será su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 35 años, tal y como Enrique lo fue de él el 29 de abril de 2011, cuando contrajo matrimonio con Catalina en la Abadía de Westminster.Entre la música que compondrá la banda sonora de la boda, los novios han escogido al coro de góspel The Kingdom Choir, a la cantante Karen Gibson y al violonchelista Sheku Kanneh-Mason. Éste último ganó en 2016 el premio de la cadena británica BBC a mejor artista joven.El pastel nupcial fue encargado a la repostera Claire Ptak, que ha diseñado un pastel limón y flor de saúco.El dulce contará con una cobertura de crema de mantequilla y será decorado con flores frescas, en una elección acorde con la petición de los novios de plasmar “los brillantes sabores de la primavera”.El pastel, orgánico y más ligero que uno tradicional de fruta, comenzó a realizarse ayer para conservar su frescura.-Con información de EFE, AFP y Reuters

