Presentan hoy obra 'Los cuervos no se peinan'

La actividad teatral en Telón de Arena inicia desde las 6 de la tarde con la puesta en escena ‘Los cuervos no se peinan’, misma que se presentará de jueves a domingo hasta el 27 de mayo.Basada en un texto de Maribel Carrasco, Michelle de la Fuente, Mario Vera y Liliana Álvarez, trabajan bajo la dirección de César Cabrera para dar vida a una historia que tiene como premisa el derecho a la diferencia.En la obra, una mujer de sombrero rojo anhela tener un hijo; a su vida llega Emilio, un cuervo que adopta como suyo y al que quiere hacer un ‘niño a su gusto’, aun cuando esto vaya en contra de su propia naturaleza.“A medida que se desarrolla la obra, el niño cuervo es criado de forma muy diferente a los de su especie. A su madre adoptiva le desagrada su aspecto con plumas negras, sus graznidos, así como sus patas de pájaro, por ello le coloca un gorro para cubrir su negro copete y le arranca todas las plumas”, cuenta el equipo creativo.El tiempo pasa, y conforme van creciendo sus negras plumas, también aumenta su deseo de volar lejos, libre, como lo hacen todos los de su especie.Dirigida a los infantes, pero muy entretenida para todo público, ‘Los cuervos no se peinan’ tiene una hora de duración.La oportunidad de verla se acaba, pues sólo estará en cartelera durante los dos siguientes fines de semana.Los cuervos no se peinanHasta el 27 de mayoFunciones de jueves a domingo a las 6:00 p.m.Café Teatro Telón de ArenaCayetano López e InsurgentesEntrada: 120 pesos

