Tras escándalo retoma 'La Voz Kids'

Ciudad de México– Fue en agosto del año pasado que ‘La Voz Kids’ fue pospuesta debido a los problemas legales en los que se vio involucrado Julión Álvarez con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque en ese tiempo el efecto dominó afectó a los otros coaches que serían Lucero y Carlos Rivera, es ahora la cantante quien adelantó que regresará a esta emisión en unos meses, escribe El Universal.En entrevista, Lucero destacó que lamentaba lo sucedido, principalmente por la buena química que había frente y detrás de cámaras, pero que le llenaba de emoción volver a este proyecto. “Teníamos un programazo que era verdaderamente impresionante y no porque yo estuviera ahí, es que lo decían todos, lo decía la producción, los chavos, los niños y el talento. Hasta los camarógrafos ya no le movían al zoom porque estaban entrados en el rollo. Desafortunadamente el programa se cancela y bueno, no es culpa de nadie, fue una situación que no fue responsabilidad de nadie, así se dieron las cosas y por algo se dio así”, dijo.La actriz no quiso revelar muchos detalles pero subrayó que será algo que el público disfrutará tanto o más que la primera vez en la que ella participó.“No puedo decir mucho pero sí vuelve ‘La Voz Kids’ y sí hay el rollo de volver a hacer pues un poco lo que dejamos en suspenso el año pasado”. Al ser cuestionada sobre si ya sabía con quién compartiría créditos en esta edición, expresó: “No, todo es un misterio y todavía no sabemos nada. Yo creo que hay muy buenas ideas y definitivamente es un programa conquistador. Para mí el haber estado en ‘La Voz’ la primera temporada, fue una experiencia padrísima, nos la pasamos súper y me gusta mucho poder este tipo de proyectos”.A la par, Lucero acaba de lanzar el disco ‘Más Enamorada con Banda’, un género en el que busca posicionarse y que presentará en el Auditorio Nacional el 6 de julio.“Estoy súper contenta con el disco, me gustan mucho las canciones, la producción, el sonido, la selección de temas en cuanto a letras y el balance que tiene el disco. Son de esos proyectos que digo todo quedo a pedir de boca y como lo soñé”.