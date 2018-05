'Recuperación de Adrián Uribe será lenta'

Ciudad de México- El comediante Adrián Uribe se recupera lentamente de una oclusión intestinal que lo mantiene hospitalizado desde el pasado 23 de abril y por la cual se le practicaron tres operaciones.En declaraciones a la prensa, Laura García Uribe, hermana del actor, dio a conocer que los médicos reportan que todo va por buen camino, gracias a que es un hombre joven y fuerte físicamente."Va muy bien, se está recuperando poco a poco y va tomando sus terapias físicas y pulmonares; esta recuperación ha sido un milagro”, dijo su hermana, al reiterar que estuvo muy grave, por lo que aún no saben cuándo abandonará el hospital.Lo cierto es que el actor ya se encuentra en terapia intermedia y sigue con visitas restringidas, “nosotros confiamos en que todo saldrá muy bien; la familia ha estado apoyándolo mucho al igual que algunos amigos que se han dado una vuelta para saber de su salud, entre ellos Eugenio Derbez”.Compartió que Adrián está muy agradecido con la vida y los médicos por haberlo sacado adelante de este bache, por lo que ahorita se encuentra muy tranquilo y solo piensa en recuperarse.Uribe se tomará un tiempo para recuperarse antes de volver a los escenarios y no saben si podrá cumplir con su compromiso para hacer las cápsulas de entretenimiento para Televisa Deportes desde Rusia."Lo primero es su salud y no sabemos que decida él ahora que salga del hospital, porque su recuperación es lenta y no creo que esté listo para ser parte del Mundial de futbol en Rusia”, apuntó su representante Nadir Assis.Referente a la visita que recibió de su ex novia Jackie Sauza, explicó que ha estado pendiente de su salud, sin embargo reiteró que esta relación había terminado semanas antes de que Uribe ingresara al hospital, “ella no pudo verlo la vez que vino”.

