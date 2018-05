Esto le hizo el manager a Rubí

Rubí Ibarra, famosa tras hacerse viral debido a su quinceañera volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales.Desde hace unos meses la ahora cantante desapareció de las redes sociales sin decir nada incluso se había dicho que la joven se había retirado de la farándula.“Pero ahora la intérprete de Soy Aquella, volvió aparecer en Facebook hace unas horas donde aclaró por que ya no tiene activa su cuenta de Instagram”, publicó El Debate."Mucha gente me ha dicho qué ha pasado con mis redes sociales, más con la de Instagram, con la que yo estaba verificada no les he querido decir pero ya les voy a decir mi exmanager, me quitó mi página las que ya estaban verificadas tanto como Facebook e Instagram, me las quitó, se las quedó él, no sé si las borro, las escondió, no sé, el chiste es que ya no aparecen", dijo la mexicana.Es por eso que Ibarra decidió abrir su propia cuenta oficial para estar nuevamente al pendiente de sus seguidores.Además, habló de los nuevos proyectos que tiene en puerta pues aseguró que tiene varias sorpresas.