De la cancha a la pantalla

Monterrey— Con casta de ‘Campeones’ llega hoy a la cartelera nacional con 600 copias la historia inspirada en Jesús ‘Chucho’ Ramírez, director técnico que llevó a la Selección Mexicana de Futbol Sub 17 a ganar el título Mundial en el 2005.A casi cuatro años de su filmación, la cinta escrita y dirigida por Lourdes Deschamps, esposa de ‘Chucho’, se estrenará no sólo en los grandes complejos del país, sino también estará en salas independientes con el apoyo del empresario Carlos Bremer.“Esperamos que toda la gente vaya a ver una historia basada en hechos reales, realmente inspiradora, porque aunque no te guste el futbol, es de esas películas que pienso que tienes que ver por el mensaje”, comentó el director técnico, quien en la película es interpretado por Arturo Carmona.“Mi esposa hizo un gran trabajo en cuanto a levantar la producción, el guión, dirigirla; la verdad que ha sido un trabajo titánico y quién mejor que ella para reproducir todo lo que vivió de primera mano a mi lado, desde la concepción del proyecto, cuando inicié con los chavos que en ese entonces tenían 12 o 13 años”.‘Campeones’ se filmó a finales del 2014 en locaciones de la Ciudad de México, Puebla y hasta Perú, donde la Sub 17 de México venció a Brasil.La historia aborda la preparación física y mental que impartió el director técnico a los jugadores, cuyos nombres reales fueron cambiados por derechos de autor, pero el espectador podrá descubrir elementos de personalidad de figuras como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.“Más allá de ser una historia de futbol”, insistió ‘Chucho’, “es una historia de campeones, del día a día, de cómo te levantas diario y empiezas a jugar ese partido. Yo digo que tenemos 365 partidos al año que hay que vencer. Eso es la película, un mensaje muy motivante e inspirador”.Con el apoyo de Bremer, el ‘tiburón’ de ‘Shark Tank’ México, será posible que la cinta llegue a 600 de las 150 salas que inicialmente tenían programadas.“Antes de sumarme al proyecto pedí ver a puerta cerrada en una sala especial de los Estudios Churubusco para realmente ver si esta película iba a llegar al corazón de los mexicanos y la verdad me conmovió”.

