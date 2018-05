Cargando

Madrid– La popular banda estadunidense Backstreet Boys cumple 25 años de carrera musical y lo celebra con el lanzamiento de Don't Go Breaking My Heart, un sencillo que se estrena hoy con la idea de "revivir el espíritu del grupo", explicó Howie Dorough, uno de sus integrantes, escribe EFE."Creo que después de 25 años nos sentimos más fuertes que nunca. Estamos en nuestro mejor momento", advirtió Dorough (Orlando, 1973), que afirma que es un gran honor poder celebrar este aniversario juntos "no solo como músicos sino también como amigos, compañeros de negocios y hombres de familia".La banda formada por los cantantes y bailarines A.J.McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, saltó a la fama en 1996 con su álbum debut Backstreet Boys y desde entonces no dejaron de cosechar éxitos, convirtiéndose en un grupo pop de referencia con más de 135 millones de discos vendidos en todo el mundo.La vida ha cambiado mucho durante todo este tiempo para aquellos jóvenes que a finales de los noventa y principios del 2000 volvían locas a las chicas con éxitos como Everybody, del álbum Backstreet's Back (1997) o I Want It that Way perteneciente a Millenium, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos."Creo que hay una vuelta, un resurgimiento de la música de los noventa", afirmó Dorough, que se siente "muy agradecido" de la lealtad de sus fans y de que su música siga sonando en radios y en discotecas porque, según afirma el cantante, "muchos seguidores quieren revivir su juventud porque crecieron con los Backstreet Boys".A pesar de que se siente "respaldado por los fans", Dorough aseguró que "las nuevas generaciones son un reto" y hay que "estar actualizados y renovarse día a día, buscando nuevas melodías y firmando acuerdos con buenos productores".