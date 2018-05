Londres— El príncipe Enrique, sexto en la línea de sucesión por la corona británica, fue por muchos años uno de los solteros más codiciados del mundo, y mañana a sus 33 años, contraerá nupcias con la estadounidense, y divorciada, Meghan Markle, exactriz de 36 años.Después de más de una docena de novias, la afortunada a entrara a la familia real de los Windsor, es Meghan, nacida el 4 de agosto de 1981 en el Valle de San Fernando, en Los Angeles.Hija de una terapeuta, Doria Ragland (61 años) y de Thomas Markle (73 años), ex director de iluminación de la serie ‘Married... With Children’, la futura duquesa tiene acendencia afroamericana y es una mujer divorciada ya que estuvo casada por dos años con Trevor Englson, un administrador de talentos.Meghan creció en Baldwin Hills (California), barrio conocido por muchos como el Beverly afroamericano y egresó en 1999 de preparatoria Immaculate Heart, donde la recuerdan como una estudiante involucrada en diferentes actividades sociales.Tiene dos hermanos por parte de su padre, Samantha y Thomas Markle Jr. y stá diplomada en teatro y Relaciones Internacionales por la Universidad Northwestern.Markle se hizo famosa en 2011, cuando consiguió el papel de Rachel Zane en la serie ‘Suits’.Cinco años después conoció al príncipe Enrique en mayo de 2016, en Canadá, cuando el hijo del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales promocionaba los Juegos Invictus 2017, que él patrocinaba.En el árbol genealógico de la futura duquesa, se mezclan esclavos y miembros de la realeza. Por parte de su madre, desciende de los esclavos de las plantaciones de algodón de Georgia, en el sur de Estados Unidos. Por parte de padre, es descendiente del rey Roberto I de Escocia, que reinó entre 1306 y 1329.Adorno, noDesde mañana en su nueva vida, Maeghan ha dicho que su matrimonio con el príncipe supone un nuevo comienzo, pero deja en claro que no estará ahí para servir de adorno. “Nunca he querido ser una dama que solo almuerza”, escribió en su blog, “siempre he querido ser una mujer que trabaja”.El verdadero poder de la estadounidense reside, más que en sus circunstancias, en sus valores. Representa para una generación de jóvenes la idea de que todos pueden conseguirlo todo aunque el mundo les diga lo contrario.MañanaDesde las 3:00 a.m.Azteca UnoUnivisión

