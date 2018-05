En siete años, Mon Laferte pasó de cantar en bares pequeños a ganar un Latin Grammy. Esto lo ha logrado con un estilo que ella define como “música que huele a pasado” y sin caer en la tentación del reggaetón, publicó El Universal.La cantante subraya que no se pelea con otros géneros musicales ya que su originalidad es lo que la ha llevado lejos.“No es que quiera ir con la industria o contra la industria, sino que simplemente es lo que me sale ahora. No tengo nada en contra del género urbano, me parece que vivimos un momento histórico y revolucionario de la música y siento que todos como que odian un poco el urbano pero que también lo aman, hay una relación de amor y odio”, explicó.“Tampoco siento que mi música sea un gran descubrimiento porque hago canciones populares. No estoy inventando nada, ya existe. Pero se distingue porque dentro de lo que se oye hoy, suena a pasado”.Con las mismas ganas es que la chilena decidió apostar por cantar en japonés su tema “Antes de ti”, idea que nació de su cariño por una película y que logró cantar con ayuda de una amiga.“No sé hablar japonés, esa es la verdad, pero me ayudó una amiga con la pronunciación. Lo grabamos hasta que me salió, según ella, perfecto, yo le dije: ‘dime porque yo no tengo idea’”.Mon cuenta que el plan de cantar en japonés surgió porque la canción la hizo inspirada precisamente en una película japonesa de los 70.“Cuando hice ‘Antes de ti’ en español, la escuchamos y Dani, mi mánager, me dijo que deberíamos hacerla en japonés. Me encantó la idea. Me gusta más el japonés que el español ahora porque suena más bonito”, dice riendo.La intérprete de “Primaveral” y “Mi buen amor”, subrayó que mantenerse fiel a lo que quiere transmitir es lo que le ha permitido abrirse camino en la música.Laferte, quien de momento se encuentra de gira al lado de Juanes con el Amarte Tour por Estados Unidos, no descartó la idea de cantar en algún momento en inglés. “Me encantaría aprender a hablar inglés primero porque siento que me estoy perdiendo un montón de música y otro arte que no estoy entendiendo”. En su agenda, por cierto está el Austin City Limits Music Festival, en donde compartirá escenario con Metallica, Artic Monkeys, Travis y un ex Beatle.“No podía creerlo cuando vi el cartel. Cuando vi a Paul McCartney estuve todo el día dándole vueltas en la cabeza. ¡Tocar en el mismo festival que Paul! Siento que es el héroe máximo vivo que tenemos hoy”.