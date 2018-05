Abre Luismi caja de Pandora con su serie

Ciudad de México— La serie sobre la vida de Luis Miguel será tan polémica y reveladora como el propio cantante quiera, considera la actriz Alejandra Ávalos."Es una caja de Pandora esa serie. Sé que va a ser y seguirá siendo muy exitosa, pero, efectivamente, hay cosas muy delicadas que se tratan a lo mejor desde la perspectiva del director, quien es un genio, porque me gusta mucho como está dirigida."Me gusta el tratamiento, aunque sé que la última dirección y voz de todo este proyecto es de él, no creo que haya salido nada que no haya autorizado. Es una perspectiva de él, personal, que respeto muchísimo", dijo la actriz.En 2015, Ávalos relató que había tenido una relación amorosa con ‘El Sol’, a quien conoció cuando estaba en sus 20. Incluso, hace unos meses declaró que le gustaría relatar su historia en una publicación.Y aunque sostiene que la serie sí ha revelado al público muchas cosas que desconocían, hay otras que no son presentadas como verdaderamente sucedieron."Las cosas privadas se van a quedar así. Él está dando a conocer lo que quiere, esa puertita que nos está abriendo a conocer un poquito más de dónde viene, sus orígenes, el trato entre su mamá y su papá, entre la familia."Como de repente desapareció su madre y nadie su nada. Todo el esquema del papá, de la forma de manipular la propia vida y decisiones de él, es algo fuerte, que no sabíamos nadie y que no lo imaginábamos", agregó.La historia del intérprete de ‘La Incondicional’ tendrá siempre un dejo de enigmática, sobre todo porque mucha gente que podría contar cómo verdaderamente fue su vida ya ha muerto."Es bien difícil corroborar algo. Creo que si hubiese una persona que pudiera hablar al respecto sería Rosy Esquivel, pero ella falleció el año pasado, desafortunadamente", expresó Ávalos.Tras la emisión del cuarto episodio, el domingo, en el que se muestra cómo Luis Miguel (Diego Boneta) engaña a su todavía novia Mariana (Paulina Dávila) con Sophie, en clara alusión a Stephanie Salas, algunos de los involucrados, entre ellos Salas, relataron que la serie tenía muchas impresiones.Y precisamente por eso, a Ávalos le intriga saber si en algún punto su relación aparecerá en la pantalla, pero mientras tanto seguirá de espectadora."Nació con una estrella increíble y la gente que tiene mucho brillo y luz atrae a las demás personas, es natural. Hombres y mujeres se ven atraídos por su figura y él expele mucha luz."No nada más es el talento, sino cómo ha sabido llevar su carrera, su vida privada, atinadamente los proyectos en que ha participado, conservar su talento. Son muchas cosas y, por supuesto, lo enigmático que no podemos accesar a lo demás y a lo que él quiera, punto", concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.