Ciudad de México— La serie de Luis Miguel tiene a los televidentes con el alma en un hilo. Con una vida contrastante entre el éxito y las desilusiones, cada detalle que presenta la serie orilla a una nueva línea de investigación con los personajes reales.Andrés García fue, en gran parte y de acuerdo con Luis Migu el la serie, el hombre que ayudó a Luis Rey a llevar a Luis Miguel al estrellato.Era tanta la cercanía de García con la familia, que Luismi le decía "papá". Pero toda esa unión, amor y apoyo terminó en un viaje a España que acabó en golpes. Fue el mismo García quien lo contó en el programa De Primer Mano, al periodista Gustavo Adolfo Infante, que le preguntó cómo terminó su relación con Luisito Rey:"Mal, porque te voy a contar un detalle muy feo. Luisito me pidió que lo encontrara en España porque Luis Miguel quería hablar conmigo. Me dijo: 'El niño viene para acá y dice que le urge hablar contigo'", narró García.De acuerdo con el actor, solo iba a estar en España cinco días, pero Luis Rey le daba largas a su encuentro con Mickey. Fue tanta la espera que García se quedó sin dinero, por lo que le pidió a Rey que le cambiara un cheque, pero este solo lo evitaba.Finalmente, y después de varios días, García pudo comunicarse con Luis Miguel, quien ignoraba que Andrés estuviera en España, detalle que le saltó al ícono sexual. "Tu papá me dijo que estabas aquí", le contestó el actor. A lo que Mickey dijo: "no quiero ver a mi papá".Una vez en Sevilla, España, en la casa de la mamá de Luis Rey, García le pidió por última vez a Luisito que le cambiara el cheque. Este se negó y comenzaron los trancazos, contó Andrés."Mickey me preguntó por qué estaba así, y le dije que su papá me había dicho que iba a venir y que íbamos a estar tres días aquí, y resulta que no es cierto. Llevamos dos semanas", comentó García añadiendo: "Le pedí a Luisito que me cambiara un cheque y no quiso", continuó García.Según Andrés, la relación entre Mickey y su papá terminó porque el joven se enteró de "unas cosas".¿Qué pasó con el dinero? Luis Miguel se lo dio.