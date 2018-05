'La Voz' va por millennials

Ciudad de México.- La ‘influencer’ Lele Pons será la nueva conductora de la séptima temporada de ‘La Voz… México’.De acuerdo con el productor Miguel Ángel Fox, la decisión de traer a la venezolana a las pantallas mexicanas es para dar un giro al formato del programa y acercarlo a nuevas generaciones.“Había escuchado muchos nombres dentro del medio del espectáculo, pero en México es, hasta cierto punto, muy limitado. No salíamos del círculo de tres o cuatro nombres para conductores.“Por eso quería hacer algo diferente, algo que internacionalice el proyecto, también buscar nuevos públicos, más jóvenes. Todo mundo habla que los jóvenes se están yendo a otras plataformas y que no se están yendo a la televisión, en esta generación creo que Lele es un fenómeno”, afirmó Fox en conferencia de prensa.Según el productor, Pons se ha posicionado dentro del gusto de los jóvenes y tiene un alcance de más de 25 millones de usuarios que la siguen.“No quiero cambiar el perfil del programa. Si hubiera tenido una conductora o conductor con más experiencia en la empresa y tradición entonces me voy a escoger coaches enfocados a un público más joven. Sí me sentía encarcelado en cuatro nombres eran los que todos conocemos, es muy triste que la empresa tiene sólo cuatro conductores.“Siento que estamos en una industria de entretenimiento y por eso queremos mostrar caras nuevas, no el mismo nombre que hemos visto durante los últimos años”, aseguró.Fox no compartió el nombre de los coaches que integrarán el reality, debido a que aún no firman el contrato oficial.Anunció que a la par se grabará ‘La Voz Kids’, aunque ‘La Voz… México’ se estrenará primero, el 14 de octubre. Se tiene contemplado que el otro programa transmita en marzo del próximo año.

