Este es el truco de la Kardashian para no engordar

Ciudad de México— Kim Kardashian borró una publicación en Instagram en la que promocionaba paletas supresoras del apetito, tras recibir críticas de fans y famosos, informó People.La socialité, de 37 años, compartió un anuncio de las paletas Flat Tummy."Anuncio. Hola, chicos... la compañía Flat Tummy acaba de lanzar un nuevo producto. Son paletas supresoras del apetito y son literalmente increíbles. Ellos les estarán dando a las primeras 500 personas que entren a su sitio web 15 por ciento de descuento... Así que si quieres tener algunas en tus manos ¡necesitarás ser rápido!", escribió Kardashian en la red social.La actriz de The Good Place, Jameela Jamil, expresó en Twitter su molestia por la publicación de la esposa de Kanye West."Eres una terrible y tóxica influencia para las chicas jóvenes. Admiro las capacidades de marca de tu madre, ella es una explotadora pero innovadora genio, sin embargo esta familia me hace sentir realmente desesperada por a lo que son reducidas las mujeres", escribió."Tal vez no tomar supresores de apetito y comer suficiente le dará combustible a tu cerebro y podrá trabajar para ser exitosa. Y juega con tus niños. Y diviértete con tus amigos. Y tendrás algo que decir sobre tu vida al final, y no sólo que tenías un vientre plano", agregó.Otros usuarios también criticaron la publicación de Kardashian."Wow, perdí todo el respeto por Kim Kardashian. Promoviendo supresores de apetito cuando es la semana de la salud mental. Hay mucha gente batallando o padeciendo desórdenes alimenticios y ella haciendo que no comer sea tendencia. Asqueroso y egoísta", escribió alguien en Twitter.

